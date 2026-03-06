Obavijesti

RIZICI DUGOTRAJNOG SUKOBA

Merz upozorio: 'Ne želimo opet 'sirijski scenarij'. Treba spriječiti mogući migrantski val iz Irana'

Piše HINA,
Foto: Kylie Cooper

Kao jednu od posljedica trajnijih sukoba, što se odnosi i na mogućnost građanskog rata u Iranu, Merz je spomenuo i „sirijski scenarij“

Njemački kancelar Friedrich Merz upozorio je u petak na rizike dugotrajnog sukoba u Iranu po Europu između ostalog i kroz pojačanu migraciju.

- Dugotrajni tijek rata u Iranu nije u našem interesu…ovakav razvoj događaja mogao bi imati dalekosežne posljedice po Europu, između ostalog i po sigurnost, opskrbu energentima i migracije - rekao je Friedrich Merz prilikom posjeta Obrtničkom sajmu u Muenchenu.

Merz je rekao kako Njemačka dijeli ciljeve akcije Izraela i SAD-a koje su uperene protiv ugroze Izraela i susjednih zemalja, ali je istodobno upozorio i na posljedice dugotrajnog rata protiv Irana.

- S dugotrajnim akcijama raste i rizik kako za Izrael tako i za cjelokupnu regiju Perzijskog zaljeva - rekao je Merz.

- Mi želimo spriječiti nekontrolirana migrantska kretanja iz Irana - rekao je Merz.

Njemački kancelar je zaključio kako iranski narod ima pravo sam odlučiti o svojoj sudbini, ali kako uvjeti za to moraju biti stvoreni u najbržem mogućem roku. Njemačka je 2015. primila preko milijun izbjeglica iz Sirije. 

