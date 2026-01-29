Obavijesti

News

Komentari 0
EUROPSKA OBRANA

Njemačka razmatra zajednički europski nuklearni kišobran

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačka razmatra zajednički europski nuklearni kišobran
Foto: Liesa Johannssen

Kancelar Merz najavio početne razgovore s Francuskom i Velikom Britanijom o jačanju europske nuklearne obrane uz saveze sa SAD-om

Admiral

Europske države počinju raspravljati o ideji zajedničkog nuklearnog kišobrana koji bi nadopunio postojeće sigurnosne aranžmane sa SAD-om, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz, u jeku sve češćih rasprava u Njemačkoj o razvoju vlastite nuklearne obrane.

Merz je, govoreći u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump dovodi u pitanje tradicionalne saveze, rekao da su razgovori tek u početnoj fazi i da nikakva odluka još nije na pomolu.

NIJE IZVEDIVO Merz: Ne dolazi u obzir da Ukrajina već u 2027. uđe u EU
Merz: Ne dolazi u obzir da Ukrajina već u 2027. uđe u EU

"Znamo da moramo donijeti niz strateških i vojno-političkih odluka, ali trenutno nije vrijeme", rekao je novinarima u četvrtak.

Njemačkoj je zabranjen razvoj vlastita nuklearnog oružja prema takozvanom sporazumu Četiri plus dva koji je otvorio put ponovnom ujedinjenju zemlje 1990. i prema sporazumu o neširenju nuklearnog oružja koji je Njemačka potpisala 1969. godine.

ZAGREB SUMMIT Europski čelnici stižu u Zagreb: Von der Leyen, Merz, Tusk i drugi lideri na skupu EPP-a
Europski čelnici stižu u Zagreb: Von der Leyen, Merz, Tusk i drugi lideri na skupu EPP-a

Merz je rekao da njemačke ugovorne obveze ne sprečavaju raspravu o zajedničkim rješenjima s partnerima, uključujući Veliku Britaniju i Francusku, jedine europske sile koje imaju nuklearni arsenal.

"Ti se razgovori vode. Također nisu u sukobu sa zajedničkim nuklearnim odvraćanjem sa Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je.

PRIVELI KLIMATSKU AKTIVISTICU Drama u Njemačkoj: Policija spriječila napad na privatni zrakoplov Friedricha Merza
Drama u Njemačkoj: Policija spriječila napad na privatni zrakoplov Friedricha Merza

Europske zemlje dugo su se u obrani oslanjale na Sjedinjene Države, uključujući njihov veliki nuklearni arsenal, ali su u međuvremenu povećavale vojnu potrošnju, dijelom kao odgovor na oštre kritike Trumpove administracije.

Trump je uznemirio europske saveznike namjerom o preuzimanju Grenlanda od Danske, saveznice NATO-a i prijetnjom, kasnije povučenom, da će nametnuti carine zemljama koje mu stoje na tom putu.

KRAJ ERE Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!
Uskoro završava najvažniji sporazum na svijetu. Tadić za 24sata: Slijedi nuklearna utrka!

Također je u prošlosti sugerirao da SAD neće pomoći u zaštiti zemalja koje ne troše dovoljno na vlastitu obranu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Prognoza: Stiže novi snijeg!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Prognoza: Stiže novi snijeg!

Danas nas očekuje promjenljivo vrijeme s kišom, snijegom u gorju i promjenom vjetra. Temperature će varirati od 4 do 15 °C, ovisno o regiji.
Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'
ZABRANA ZA THOMPSONA

Što ako rukometaši budu htjeli da im Thompson pjeva na Trgu? 'Neće dobiti dozvolu za to!'

Trebamo još interno u timu razgovarati o toj opciji dočeka. No lani je Marko ljudima ispunio želju. Ni kune nismo uzeli. A ne vidim razlog zašto se Marko ne bi opet odazvao, rekli su nam iz Thompsonovog tima
Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara
ODLAZAK KOD PRIVATNIKA?

Ana Gruica Uglešić otvara zdravstveni centar. U splitskom KBC zabrinuti za odljev sestara

Za ukupno 120 radnih mjesta primili smo čak 1642 zamolbe za posao, kaže glumica Ana Gruica Uglešić, koja sa suprugom, splitskim psihijatrom Boranom Uglešićem, otvara privatni zdravstveni centar u Dugopolju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026