KLUB MARIJA SELAK RASPUDIĆ:

'Svi trgovci na Dolcu koji nisu radili zaslužuju obeštećenje'

Piše HINA.,
Zagreb: Klub zastupnika Marije Selak Raspudić o gradskom proračunu | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Trgovci na Dolcu zaslužuju obeštećenje Grada jer nemaju gdje raditi, istaknuli su u subotu iz Kluba gradskih zastupnika Marije Selak Raspudić na konferenciji za novinare

Gradski zastupnik Josip Periša najavio je da Klub Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista priprema amandman na gradski proračun kojim će predložiti obeštećenje svim zakupcima koji nisu mogli raditi za vrijeme dok je zatvorena unutarnja hala tržnice Dolac.

- Smatramo da je to najmanje što Grad može za njih učiniti - naglasio je te dodao da neće dozvoliti da se nebriga gradskih vlasti slomi preko leđa trgovaca koji građanima omogućuju da svakodnevno kupuju domaću hranu.

Gradski zastupnik Mislav Krasić osvrnuo se na gradski proračun za 2026. odnosno financiranje gradskih zdravstvenih ustanova te naveo da je u novom proračunu planirano 3,7 milijuna eura za podmirivanje dugova zdravstvenim ustanovama. Istodobno, podsjetio je da je Gradska skupština ranije ove godine donijela zaključak o raspodjeli sredstava za pokriće gubitaka sedam zdravstvenih ustanova koje su sredinom 2025. imale gubitak veći od 31 milijun eura.

- Na prošloj sjednici podmirivali smo dugove i doma Doma zdravlja Zagreb – Zapad. Upravo tamo otkrivene su malverzacije vezane uz namještanje natječaja za obnovu nakon potresa gdje su pod istragom bivša ravnateljica Jelena Rakić Matić i njezina zamjenica Željka Župčić - rekla je gradska zastupnica Milka Rimac Bilušić.

Podsjetila je i na istragu u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan gdje je ovaj tjedan uhićen bivši ravnatelj Vladimir Grošić te se upitala: "Je li normalno da saniramo dugove zdravstvenih ustanova iz proračuna, dok se istovremeno otkrivaju malverzacije, a gradonačelnik se bavi saniranjem vlastitog političkog ugleda?"

Zbog toga, dodala je, gradski proračun proučavamo "s velikim oprezom".

