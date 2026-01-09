Obavijesti

PRVI SNJEŽNI PAR IZRADIO 2014.

Michelangelo s Trešnjevke za 24sata: 'Moji ljubavnici unose toplinu u hladnim vremenima'

Piše Ana Dasović, Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Michelangelo s Trešnjevke za 24sata: 'Moji ljubavnici unose toplinu u hladnim vremenima'
Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Siniša Reberski, profesor na Likovnoj akademiji u Zagrebu, opet je oduševio sugrađane svojom snježnom figurom para u zagrljaju

Svi su se razveselili snijegu koji nas je zatrpao ove zime, ali malo više mu se razveselio Zagrepčanin Siniša Reberski. Profesor primijenjene grafike i tipografije svaki veći snijeg iskoristi za izradu prave snježne skulpture, ljubavnog para u zagrljaju. Nakon nekoliko zima bez snijega, njegovi su "ljubavnici" ovih dana opet izronili u dvorištu obiteljske kuće na Trešnjevci. Reberski je ove godine fotografiju svoje skulpture postavio na društvene mreže i - postao je viralni hit.

SNJEŽNE RADOSTI Michelangelo s Trešnjevke: 'Moja snježna skulptura hit je u kvartu. Sve je tvrdo. Ledeno je'
Michelangelo s Trešnjevke: 'Moja snježna skulptura hit je u kvartu. Sve je tvrdo. Ledeno je'

- Malo me iznenadila pozitivna reakcija, u samo dva-tri dana fotografija je prikupila više tisuća lajkova. Drago mi je zbog toga, donijela je malo ljudske topline u hladnim vremenima - rekao nam je u telefonskom razgovoru. Michelangelo s Trešnjevke nasmijao se kad smo ga usporedili s talijanskim kiparskim genijem.

- Pa dobro, njemu je za Davida trebalo 3,5 godina, meni za moju skulpturu tri dana, lopata i 'mišćafl' (lopatica, op. a.). Radim ove snježne skulpture već 20-ak godina, svake zime kad padne dovoljno snijega. No od 2018. nije bilo dobrog snijega. Već sam se mislio preseliti u nordijske zemlje, ha, ha... Sve je započelo iz šale. Radio sam s klincima normalnog snješka, pa sam napravio ženski akt, pa mi je žena rekla da nije fer da radim samo kaj se dečkima sviđa, pa sam počeo raditi parove. Prvi sam izradio 2014. - govori nam.

Svoju skulpturu ne smatra remek-djelom, ali drago mu je da su ljudi prepoznali talent i trud.

- Susjedi pozitivno reagiraju, zovu i šalju poruke da su vidjeli, bilo u medijima ili tu u kvartu - uglavnom dobivam pohvale. Neočekivano je i meni i njima da je postalo viralno. Tu i tamo se nađu neki koji vide nešto dalje od erotike u tome, ali takva je umjetnost. Još je sve čitavo i na mjestu, to je led i sigurno će potrajati neko vrijeme. Ranije sam isto radio skulpture od snijega, koristim rijetke prilike. Uvijek je to bilo nekako pritajeno, sad mi je ovo šok - priča nam.

Posebna podrška mu je supruga Maja, koja je restauratorica-kiparica.

- Stalno mi pomaže sa savjetima, zašto si ovo napravio ovako, ono onako, popravi ovaj dio... - smije se Reberski, priznajući kako je ipak ona majstorica za skulpture u obitelji.

No Reberski je i sam priznati umjetnik i profesor s međunarodnim iskustvom. Već cijelo desetljeće organizira i vodi Festival strašila u Pokupskom, na kojemu također nastaju čudesne kreacije, samo ne od snijega, nego od slame. Temperature će se još neko vrijeme zadržati ispod nule, pa imamo priliku uživati u Sinišinim “Ljubavnicima” na Trešnjevci. 

