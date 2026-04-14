Mihael Zmajlović: 'SDP traži da o kandidatima za ustavne suce odlučuju svi zastupnici'

SDP traži da se predlože kandidati za suce Ustavnog suda o kojima će potom glasati svi saborski zastupnici, rekao je u utorak SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović, podsjetivši da je Ustavni sud ostao bez tri suca, a Vrhovni sud ni nakon godine dana nema predsjednika ili predsjednicu.

''SDP zagovara da se predlože kandidati za ustavne suce i da o njima odlučuju svi zastupnici. U ovoj HDZ-ovoj 'igri prijestolja' gubitnici su svi građani, gubitnik je svatko tko čeka pravdu na hrvatskim sudovima, svatko tko vjeruje da bi zakon trebao biti isti za sve'', rekao je u Zmajlović u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.

Zmajlović (SDP): HDZ-u odgovara stanje pravne neizvjesnosti

Ustvrdio je da su nepopunjena mjesta na Vrhovnom i Ustavnom sudu posljedica "političkog inženjeringa premijera Plenkovića i HDZ-a" referirajući se na njihov zahtjev da se objedini izbor ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda.

''Kandidat za Vrhovni sud postoji, HDZ je mogao to riješiti, ima većinu i dovoljno novih žetona. No, HDZ-u odgovara stanje pravne neizvjesnosti. Odgovara mu nedefinirani 'sivi prostor' jer najbolje igraju u sjeni, tamo gdje pravila ne vrijede'', kazao je.

Zastupnica stranke Centar Marijana Puljak izrazila je zadovoljstvo rezultatima mađarskih parlamentarnih izbora održanih u nedjelju, na kojima je sudjelovala kao promatračica. Vladavinu Viktora Orbana nazvala je modelom za globalni autoritarizam.

''Model je to kako zauzeti sudove, ušutkati medije, promijeniti izborna pravila i sve to zapakirati u jezik suverenizma i tradicionalnih vrijednosti. Zato su mu hodočastili iz Washingotna i Moksve, tretirali su Budimpeštu kao laboratorij''.

Puljak (Centar): Mostove prema EU Orban je palio, Plenković gradio

No, mađarski premijer na odlasku nije isti kao i hrvatski premijer, napomenula je Puljak. ''Plenković je gradio mostove prema Bruxellesu, Orban ih je palio, međutim to nije dovoljno. HDZ vlada treći mandat, medijski je prostor sve uži, neovisnost pravosuđa je pod pritiskom, javne institucije funkcioniraju kao produžetak stranke'', rekla je.

Mostov zastupnik Nikola Grmoja osvrnuo se na nedavnu pravomoćnu presudu Upravnog suda u Zagrebu kojom je potvrdio da se postupci posvojenja u istospolnim obiteljima ne smiju zaustavljati. Dodao je da to još nije put ka posvojenju za istospolne parove, ali ide u tom smjeru.

''Želim poslati poruku da će Most jasno razlikovati naravnu zajednicu muškarca i žene te tzv. istospolne parove i na temelju toga jasno dijeliti privilegije i povlastice'' poručio je Grmoja.

''Nije to diskriminacija, nego odnos prema istini i jedino što može donijeti budućnost ovom narodu. Sve ostalo dovodi nas u stadij narodnog propadanja i narodnog izumiranja'', dodao je.

Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika kazao je da bi odgovornost za izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza trebali snositi i čelni ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora, s obzirom na to da HOO raspoređuje državni novac sportskim savezima.

''Ili su i sami dio koruptivne hobotnice ili su toliko nesposobni raditi taj posao da im koruptivni slonovi prolaze ispred nosa, a oni ništa ne vide. U svakom slučaju, ostavka odmah'', naglasio je.

Raspudić (nezavisni): I Hajdaš Dončić fotografiran u "famoznoj pavlekici"

Pritom je prozvao i SDP-ova predsjednika Sinišu Hajdaša Dončića koji je fotografiran u ''famoznoj pavlekici''. ''To je ona šminkerska jakna u kojoj su se skijaši i pseudoskijaši slikaju po špici, a dijelio ih je upravo Pavlek'', kazao je.

Zastupnik HDZ-a Krešimir Ačkar pohvalio je investicijski ciklus u dogradnju i opremanje škola i školskih dvorana kako bi se stvorili uvjeti za jednosmjensku nastavu u cijeloj Hrvatskoj do kraja desetljeća.

Tako je do sada uloženo oko dvije milijarde eura, istaknuo je Ačkar, a u najnovijem paketu ugovora osigurano je 319 milijuna eura za rekonstrukciju i dogradnju osnovnih škola u 14 županija i 11 gradova.

''Ravnomjerna raspodjela projekata po cijeloj Hrvatskoj pokazuje kako se vodi računa o regionalnom razvoju i jednakim prilikama za svako dijete, bez obzira živi li u velikoj ili maloj sredini'', poručio je Ačkar.

Zastupnica Rada Borić (Možemo) ponovila je zahtjev svog kluba kojim se traži osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o femicidu.

Iako su izmjenama Kaznenog zakon postrožene kazne, pokazatelji i dalje nisu dobri, ustvrdila je Borić. Samo je prošle godine ubijeno 18 žena, dok silovatelji često dobivaju male kazne zbog olakotnih okolnosti, koje je ocijenila bizarnima.

''Kako da ovakva postupanja ohrabre žene da prijave nasilje. Znamo da svaka prijava i svjedočenje stvara dodatnu traumu, a postupanja često viktimiziraju žene'', istaknula je Borić.