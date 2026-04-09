Odbor za Ustav: I HDZ i SDP vjeruju da će do glasanja dogovoriti ustavne suce

Odbor za Ustav u četvrtak se okupio na temu izbora tri nova ustavna suca, no, sjednica je brzo prekinuta jer je dogovoren nastavak pregovora, a svi ističu da im je cilj do glasovanja 21. travnja usuglasiti se oko ustavnih sudaca dok HDZ želi da tada bude izabrana i čelna osoba Vrhovnog suda.

Sjednica Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koja je na dnevnom redu imala utvrđivanje prijedloga kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda, koju su potpisima inicirali članovi iz SDP-a i Možemo! u četvrtak je dogovorno prekinuta, a nastavit će se 'kada se steknu uvjeti'.

Kazao je to predsjednik Odbora Ivan Malenica (HDZ), nakon što su se odmah na početku sjednice na zahtjev HDZ-a povukli na polusatnu stanku radi dogovora i konzultacija članova Odbora.

Po okončanju stanke, Malenica je proglasio prekid sjednice, naglasivši kako je intencija da se 'u narednom periodu do glasovanja 21. travnja dogovore oko troje kandidata za suce ustavnog suda, a isto tako za predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda'.

Malenica je rekao novinarima da nisu razgovarali o konkretnim kandidatima nego su se usuglasili da imaju isti cilj, a to je da se izabere i troje sudaca Ustavnog suda i predsjednica Vrhovnog suda.

- S obzirom da je redovno glasovanje zakazano za 21. travnja, intencija je da se pokušamo dogovoriti oko te dvije institucije, pa da toga dana i glasamo o te dvije važne stvari. Time bismo potvrdili ono što je HDZ od početka zastupao, da želimo popuniti te dvije institucije. Imamo desetak dana za dogovor, za što je i oporba iskazala spremnost i vjerujem da ćemo se dogovoriti, poručio je.

Upitan hoće li se o ta dva procesa pregovarati u paketu, kako je uvjetovao HDZ, odgovorio je da će, 'prije svega. krenuti u razgovore o ustavnim sucima, a nakon toga i o Vrhovnom sudu', dodavši da se i u siječnju razgovaralo samo o ustavnim sucima, a kako se razgovori nisu nastavili, nisu ni stigli razgovarati o Vrhovnom sudu. No, vjeruje, i jedna i druga procedura mogu se dovršiti do glasovanja 21. travnja.

Malenica: Ne bih stavljao naglasak na to tko ima većinu u USUD-u

Upitan je li HDZ odustao od modela izbora 2:1 ustavnih sudaca u korist vladajućih, uzvratio je da o tome nisu razgovarali jer taj model predviđa razgovor o konkretnim imenima, a o imenima se nije razgovaralo. Razgovarali smo samo o tome da se utvrdi prijedlog o izboru tri kandidata za ustavne suce, a tko će biti naši prijedlozi, ostavit ćemo za predstojeće razgovore, naveo je.

Tumačenje SDP-a da su se time vladajući približili njihovim stavovima popratio je riječima da su im se približili u stajalištima u dijelu da se izabere troje ustavnih sudaca. No, naglasio je da se oporba približila njihovim stajalištima te su postigli konsenzus da izaberu tri suca.

- Nebitno je kakav će biti taj nekakav odnos nego je bitno da imamo tri kvalitetna suca, naglasio je Malenica, dodavši da je HDZ-u cilj da se popune upražnjena mjesta u obje institucije.

O imenima i odnosima, kazao je, razgovarat će na sastancima koji slijede i vjeruje da će 21. travnja imati Ustavni sud u punom sastavu.

- Ako je oporbi cilj da se popune te dvije institucije, kako cijelo vrijeme tvrde, od njih očekujem konstruktivnost u razgovorima, a mi ćemo inzistirati da se izaberu tri ustavna suca za koje očekujemo da sude po Ustavu i da štite Ustav. Ne bih stavljao naglasak na to tko ima većinu u Ustavnom sudu, nama je bitno da izaberemo suce kojima će na prvom mjestu biti Ustav, poručio je.

Đujić (SDP): Nakon ovog razgovora nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda

Potpredsjednik Odbora i glavni pregovarač oporbe Saša Đujić (SDP) izjavio je da su na zatvorenom sastanku danas HDZ-u ponudili određene modele rješenja te krize.

- Oni su izmislili neke svoje modele koji se ne poklapaju u potpunosti s našima, ali mislim da nakon ovog razgovora danas nije nedostižna pozicija da možda izaberemo tri suca Ustavnog suda, kazao je.

Dodao je da oporba ima neke preduvjete, a prvi je da se ne veže 'trgovina' izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora ustavnih sudaca jer su to za njih i dalje odvojeni procesi.

Poručio je da bi HDZ trebao deblokirati proces izbora predsjednika Vrhovnog suda, te su spremni razgovarati o izboru tri suca Ustavnog suda.

Za današnju sjednicu Odbora rekao je da su je prekinuli kako bi vidjeli mogu li se ispoštovati uvjeti i jedne i druge strane.

Pojasnio je da se poklapaju u stavu kako su svjesni da Ustavni sud od nedjelje 'pada' na deset sudaca, čime će zasigurno biti otežano funkcioniranje Ustavnog suda. No, ističe, nisu se još dogovorili ništa nego su samo izrazili spremnost da u idućih deset dana pokušaju riješiti problem.

- HDZ se nije previše udaljio od svojih stavova, mi smo iznijeli svoje stavove, a vidjet ćemo hoće li na to pristati, no, rekli su da su spremni razgovarati pa su očito spremni i na neke naše uvjete, smatra Đujić.

Njegov je dojam da je HDZ, barem deklarativno, spreman odustati od vezanih pregovora. Oporba je, dodao je, fokusirana isključivo na izbor ustavnih sudaca dok za izbor predsjednice Vrhovnog suda žele da se deblokira i krenu dalje. Poručio je da je izbor čelne osobe Vrhovnog suda na predsjedniku Republike i odluci koga će predložiti te da je to izvan kontrole i utjecaja parlamenta.

Đujić: HDZ više ne inzistira na omjeru 2:1

- Mi smo se među kandidatima opredijelili za pet kvalitetnih osoba za koje znamo da su spremni, neovisno o svojim političkim svjetonazorskim uvjerenjima, štititi Ustav RH i interese građana, a među njima ima i ljudi desnog svjetonazora. I HDZ je rekao da ima svoje kandidate i to se teoretski može poklopiti u tjedan dana, ako postoji volja da se to riješi, mišljenja je Đujić.

HDZ po njegovim riječima više ne inzistira na omjeru sudaca 2:1.

- Odustali su od toga i govore o tome da se izaberu sva tri suca Ustavnog suda i čim to govore, onda su valjda svi svjesni da mora biti kompromisa, dodao je.

- Izrijekom su rekli da ni ne traže omjer 2:1 i da nema vezivanja, Ante Sanader je jasno rekao da razgovaramo o Ustavnom sudu, što znači da je Vrhovni sud sa strane, kazao je Đujić.

Dodao je kako je oporba tražila određene ustupke da bi nastavili razgovore te su vladajući pokazali spremnost prihvatiti neke njihove zahtjeve.

Sandra Benčić (Možemo!) kazala je da će znati je li HDZ odustao od svojih neustavnih uvjeta i moći suditi o tome tek po djelima, a ne na temelju riječi.

- Kad vidim, vjerujem, to je moja postavka kada je HDZ u pitanju, poručila je.

Dobro je, smatra, što su sve stranke danas izrazile volju da se izabere predsjednik Vrhovnog suda i tri nova ustavna suca. Međutim cilj im je bio da ti procesi budu u skladu s Ustavom i osnovnim demokratskim uzusima, kazala je.

Poručila je da je bilo jasno da ne mogu ni razgovarati ako vladajući budu ustrajavali na omjeru 2:1. Tek kada vide konkretne poteze, znat ćemo je li HDZ došao na postavke da se ovaj proces vodi u skladu s Ustavom i zakonima poručila je.

Mostov Nikola Grmoja ponovio je da oni odbijaju sudjelovati u trgovini HDZ-a i SDP-a te ne vjeruje da će glasati o ustavnim sucima dođe li do dogovora jer nisu ni sudjelovali u razgovorima. Najavio je i da će idući tjedan sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe s točkom davanja mišljenja o kandidatima za čelnika Vrhovnog suda pa će onda, kaže, biti jasnije je li došlo do nekog pomaka u pregovorima.