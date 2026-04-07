Plenković o cijenama goriva: 'Iscrpili smo sav dio trošarine, imamo još dvije mogućnosti...'

Premijer Andrej Plenković nakon sjednice vrha HDZ-a obratio se javnosti i govorio o aktualnostima. Jedna od tema je sjednica Sabora koja je na raspored u srijedu, prenosi N1.

- Što očekujem? To trebate pitati oporbu, ja sam spreman na sva pitanja - smatra premijer.

- Danas smo imali prvu sjednicu parlamentarne većine na kojoj je bio nazočan novi predsjednik HSS-a Darko Vuletić. Ponovio je da se HSS nakon izbora vratio na, ja bih rekao, izvorne, stvarne, tradicionalne pozicije HSS-a. A to su pozicije desnog centra.

Osvrnuo se i na situaciju oko troje ustavnih sudaca čiji nasljednici nisu još izabrani, a mandat im istječe ovog tjedna.

- Cijelu blokadu stvorila je opozicija. Nakon što su sudjelovali u izboru 10 ustavnih sudaca prije sada već godinu i tri, četiri mjeseca. Natjerali su predsjednika Sabora da saziva izvanrednu sjednicu u subotu. Tada su vrlo jasno rekli: pet sudaca parlamentarne većine, pet oporbe. Mi smo rekli OK - rekao je pa dodao:

- Sada kada se biraju preostala tri suca, modeli koji su bili primjenjivani za oporbu više ne vrijede. Jedan njihov zastupnik je rekao da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda.

O eurodizelu: 'Iscrpili smo sav dio trošarine koji se odnosi na prihod državnog proračuna'

Od danas su u primjeni ponovno nove ograničene cijene goriva. Od svih goriva, najviše je rastao plavi dizel, za 17 centi. Dosta su nezadovoljni ribari, neki nisu jutros ni isplovili, kažu postaje im sve to nerentabilno, neisplativo. Na pitanje novinare tu situaciju također je komentirao premijer.

- Anticipiral smo, nažalost, rast cijena dizela. Možda samo malo objašnjenje za javnost što je eurodizel, koji, recimo, vi točite u vaše vozilo koje je na dizel, i što je plavi dizel. Riječ je o istom gorivu, samo što se ovaj plavi dizel dodaje plava boja. Plava boja zato što se država unaprijed odrekla trošarina ne bi li za poljoprivrednike i za ribare gorivo koje troše za svoju mehanizaciju ili za svoje brodove bilo jeftinije. To je plavi dizel, pojasnio je premijer te naveo što se sve poduzima.

- Mi smo u paketu koji je donesen, vrijednom oko 450 milijuna eura, predvidjeli posebnu mjeru za poljoprivrednike: 20 milijuna eura potpore poljoprivrednicima za sjetvu i 8 milijuna eura potpore za ribare. Ja razumijem ribare da im je ovo velik rast cijene dizela. Prije krize on je bio negdje na 0,80-0,81, sad smo već došli na preko 1,30. Prema tome, to je značajan rast. Međutim, tu mi u ovom trenutku, kako trošarina nema, pravoga prostora skoro i nemamo. Marže ili premije distributera su minimalne, uostalom samo INA je ta koja ih distribuira korisnicima plavi dizel, tako da ovaj rast je vezan baš za cijenu energenta, rekao je premijer.

Istaknuo je kako Vlada tu ima još dvije mogućnosti o kojima je temeljito govorio na koaliciji, na sastanku HDZ-a.

- Mi smo, kad je riječ o eurodizelu, iscrpili sav dio trošarine koji se odnosi na prihod državnog proračuna. Postoji minimalni dio koji ide, koja je europska trošarina. Pisali smo Europskoj komisiji, izrazili želju uz odgovarajuću argumentaciju da uđemo i u taj dio trošarina, dakle europskih trošarina, kako bismo i na taj način mogli utjecati na konačnu cijenu litre goriva. Oni će to analizirati, postoji jedna procedura, to su već radile i druge zemlje. Mi smatramo da je to oportuno i za sve članice Europske unije, pogotovo ako kriza eskalira, rekao je Plenković.

'Vlada traži rješenja pa i fluktuirajući PDV'

Naglasio je kako s druge strane Vlada ima još i mogućnost izmjene zakona o porezu na dodanu vrijednost.

- Opća stopa PDV-a je 25%, a mi smo u ovim krizama zadnjih nekoliko godina snižavali stope PDV-a praktički na sve što se moglo, od hrane do energenata, pa do raznih potrepština. Sad, kad gledamo na prihodnoj strani od PDV-a, učinak je takav da onaj koji gleda prihode od PDV-a ne bi zaključio da je stopa 25%, nego da nam je u biti stopa 20%. Razumijete? Takva je situacija od prihodna, pojasnio je novinarima premijer Plenković te istaknuo što će još poduzeti.

- Predložit ćemo u javno savjetovanje Ministarstvu financija, ja sam tražio od ministra Ćorića da se pripremi prijedlog da se ide u izmjenu odgovarajuću zakona o PDV-u koji bi na točno ograničeni period dao i delegirao mogućnost Vladi da sukladno rastu cijena energenata reagira na svojoj razini, ne svaki put izmjenom zakona, i na taj način još pokušamo ublažiti rast cijena goriva. Naravno da je to alat koji ćemo zadnje koristiti, iz niza razloga, i to će ići u proceduru javnog savjetovanja vrlo skoro.

Na pitanje je li to fluktuirajući PDV premijer je odgovorio da ga se može i tako nazvati.

- Ali u biti radi se o delegaciji Vladi, jer operativno je nemoguće da mi sad mijenjamo stopu PDV-a svaka dva tjedna. To nije realno. Ali to govorim ako dođe do znatno veće eskalacije nego što je danas, rekao je Plenković.