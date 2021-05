Nastavljaju se sučeljavanja kandidata na lokalnim izborima koji su prošli u drugi krug. Kandidati za Split, HDZ-ov Vice Mihanović i Ivica Puljak iz stranke Centar sučelili su se danas na N1 televiziji.

Puljak je u prvom krugu dobio 26,82 posto glasova, a Mihanović 23,23 posto.

- Iza sebe imam međunarodnu karijeru, mislim da imam dovoljno znanja, energije i iskustva da građanima ponudim da svi zajedno završimo jednu eru propadanja Splita, jednu eru HDZ-a i Keruma i okrenemo se poboljšanju grada - rekao je Puljak na pitanje zašto bi građani svoj glas trebali dati baš njemu.

Mihanović također smatra da je dorastao ulozi gradonačelnika.

- Osobno smatram da jesam, imam 30-godišnje iskustvo kao poduzetnik i danas imam uspješnu tvrtku. U poduzetništvu nema milosti. Upoznao sam i kako sustav u gradu funkcionira iznutra. Vjerujem da sam spreman voditi Split - rekao je Mihanović.

Dali su odgovore i o viziji grada u 21. stoljeću.

- Split je doista jedan od najljepših gradova na svijetu. Moji kolege kad dođu u Split kažu da im je jasno zašto sam se ja htio vratiti. Split je grad potencijala, temperamentnih, ali dobrih ljudi. Ali taj potencijal nikako da se realizira. Split je zanemaren, a mi ćemo to prekinuti. Radit ćemo na tome na Split bude najbolji grad u Hrvatskoj, da zaista u nekim elementima bude “centar svita” - rekao je Puljak.

- Za razliku od gospodina Puljka, meni Split nije jedan od, nego je najljepši grad na svijetu. Ja Split vidim kao jedan moderan, inkluzivan sveučilišni mediteranski grad. Želim da Split bude grad mladih, zato ćemo ponuditi mladima prostore u kojima mogu razvijati svoje ideje. Moramo učiniti dodatne napore po pitanju apliciranja na EU fondove i nama trebaju ljudi koji nisu teoretičari, nego koji to rade u praksi - odgovorio je Mihanović.

Komentirali su i svaki svoje afere, Puljak pjevanje ustaških pjesama na svadbi, a Mihanović plagiranje doktorata.

- Ispričao sam se za tu epizodu, cijeli Split zna kakve su moje vrijednosti. Mislim da nisu problem ljudi koji se ispričaju, problem su ljudi koji to i danas rade - rekao je Puljak.

- Index je pokrenuo te laži protiv mene, gospodin Puljak surađuje s Indexom. Ja sam kazao da ću pobijediti i na izborima gospodina Puljka i Index na sudu. Sjetimo se ministra Pave Barišića, isto je bio optužen za plagiranje, podnio je ostavku, nakon toga je tužio te ljude i dobio na sudu. Ti ljudi ne biraju sredstva, znaju da se to ne može završiti za vrijeme kampanje i žele vas na neki način diskreditirati. Ja o gospodinu Puljku nisam spominjao ništa, a stalno on o meni dobiva stvari, to je čudno jedno. Mislim da to nema smisla, apeliram da se zaustavimo s time, da ne ulazimo u obitelj, u privatne stvari, da se bavimo Splitom, to građani očekuju od nas. Ne može se dogoditi da moj doktorat bude plagijat jer on to nije, on je izvoran rad, moje hipoteze su izvorne. Ja sam pisao o onome što sam 20 godina radio u Lučkoj upravi. Moj rad je specifičan jer se odnosi na naše područje - rekao je Mihanović.

Razgovarali su i o suradnji s medijima.

- Nikad nisam izbjegavao medije i kritike, apsolutno ću uvijek direktno komunicirati. Održavat ću redovne konferencije i tamo ćemo transparentno sve prikazivati. Cijelu javnu upravu i financije grada učinit ćemo transparentnim. Nikad nećemo izbjegavati medije i javnost - poručio je Puljak.

- Ja sam ulaskom u politiku postao javna osoba. Jedno je kad se iznosi laž, tu neću imati pardona. S medijima ja jako dobro surađujem, do ovog slučaja sam imao iznimno korektan odnos. Ušao sam na višu razinu i očito se pravila igre mijenjaju, da se ide grubo, difamacijom, da se sredstva ne biraju - rekao je Mihanović.

Puljak je komentirao i preimenovanje stranke Pametno i spajanje s Centrom.

- Nikad nismo i nikad nećemo prevariti nikoga, nismo ljudi koji varaju. Stranku Pametno smo preimenovali u Centar, spajajući se s jednom drugom strankom i novci za politički rad moraju ostati u stranci, to je zakon koji je donio HDZ. Nema drugog načina. Naši kolege su nas sad podržali i to je najbolji pokazatelj da ni oni ne vide ništa sporno - rekao je Puljak.

Mihanović je komentirao svoju izjavu da netko tko je završio školu u Livnu ne može razumjeti njegov doktorat.

- To je izvučeno iz konteksta, nije istina. Split se branio na Livnu, ja privatno dosta radim s tim kraja, godišnje preko sto šlepera uvezem iz tog kraja. Radi se o tome da novinar Indexa sa svojim kvalifikacijama definitivno nije mogao napraviti analizu mog doktorata, iznijeti one laže. Želio sam time ukazati da iza toga stoje neki drugi ljudi - rekao je Mihanović.

Puljak tvrdi da jamči da u Gradskom vijeću neće biti političke trgovine, ako on postane gradonačelnik.

- Jamčim da neće biti političke trgovine. Sa svima koji su ušli u Vijeće ćemo razgovarati, svi oni su rekli da su za promjene. Mi smo za promjene. Siguran sam da će 18 ljudi podržati javni interes. Nećemo dijeliti poduzeća kako su se dijelila do sada. Kad dođemo na vlast gotovo je s korupcijom, klijentelizmom, namještanjem natječaja… Nećemo bježati ni od novih izbora, nećemo trgovati javnim interesom - poručio je Puljak.

Mihanović tvrdi da ga u radu neće ometati nepoznavanje stranih jezika jer to nije istina i tvrdi da su to mediji prenapuhali.

- Budite pristojni. Ja moram sad objasniti malo gledateljima okolnosti sučeljavanja. Očekivao sam da će ovo ići u ovom smjeru. Vi meni četvrto pitanje postavljate o doktoratu koji je baziran… To gospodin Puljak isto vadi iz konteksta, rečenica na engleski jezik i tako… Ta cijela teorija se bazira na jednoj laži jednog portala, člana predsjedništva stranke gospodina Puljka i gospodina Puljka, za kojeg sam ja uvjeren da je dio te priče. Dovodili ste ovdje akademika Silobrčića da blati mene i moj doktorat. Čovjeka koji je osuđen za klevetu za sličnu stvar. Ja vas molim da prestanete na ovaj način voditi sučeljavanje. Znao sam da je ovo neprijateljski teren za mene, ali sam došao da građanima pokažem, raskrinkam cijelu priču, da vide da sam ja taj koji se ne boji ni toga - rekao je Mihanović.

- Ovo što gospodin Mihanović govori o Indexu i insinuacijama, lažima i neistinama, ja se moram opravdati. Ovakve insinuacije i laži se ne mogu pojaviti u javnosti, a da ih ne demantiram. Njega novinar demantira. U doktoratu postoje rečenice koje nitko živ na svijetu ne može razumjeti, termini koje nitko nikad nije vidio - replicirao je Puljak.

- Gospodin Puljak ima dva lica, jedno koje predstavlja ovdje, a drugo puno neugodnije, puno grublje. Sama javna njegova objava da jednom zauvijek iz javnosti treba odstraniti polusvijet, to je pravo njegovo lice - poručio mu je Mihanović.