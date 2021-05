Kandidati za gradonačelnika Splita HDZ-ov Vice Mihanović i Ivica Puljak iz stranke Centar gostovali su danas u sučeljavanju Slobodne Dalmacije.

Prvi na redu bili su potezi koje će poduzeti ako postanu gradonačelnici.

- Ključni potezi su novi GUP, prometna rješenja i zbrinjavanje otpada. Krenut ću s više prvih poteza jer imam jako puno posla i teško mi je izdvojiti samo jedan projekt. Prioritet su GUP, promet i smeće - rekao je Mihanović.

- Ovo je kriza svjetskih razmjera i ja se nadam da će ta kriza brzo završiti. To je najvažnija stvar kojom ću se baviti prvih nekoliko mjeseci. Riječ je i o mjerama koje je sadašnji gradonačelnik predložio i koje su sada na snazi, a s njima ćemo i nastaviti - rekao je Puljak, a dodao je i kako paralelno planira očistiti grad.

- Na prvoj sjednici gradskog vijeća ćemo ponuditi odluke kojima ćemo odblokirati izgradnju garaža u nekoliko splitskih kvartova i isto tako ćemo predložiti promjene GUP-a - poručio je Puljak.

Na samom početku sučeljavanja krenule su tenzije, a prvu repliku iskoristio je Mihanović.

- U ovom sučeljavanju će naši sugrađani imati priliku vidjeti da su svi potezi gospodina Puljka nastavak HDZ-a, odnosno mandata gradonačelnik Krstulovića Opare. Tako će on nastaviti s poticajima koje je gradonačelnik Krstulović Opara počeo. Odblokirat će i garaže koje su oni blokirali na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća rušeći kvorum. U biti vidjet ćemo jednu priču, jednu formu bez sadržaja i nastavak HDZ-ovih projekta odnosno gradonačelnika Andre Krstulovića Opare - rekao je Mihanović.

Puljak mu je odmah i uzvratio.

- Na svim našim sučeljavanjima gospodin Mihanović je sve agresivniji i agresivniji te se služi neistinama i insinuacijama, a ja u tome neću sudjelovati. Ja ću na svako njegovo pitanje i na svaku njegovu insinuaciju i neistinu, građanima ponuditi novu ideju i nove prijedloge. Mislim da građanima trebaju ideje i prijedlozi, a ne napadi na suparnika. Ja gospodina Mihanovića neću napadati niti jednom riječju, nego ću nuditi prijedloge građanima - rekao je Puljak.

- Naša stranka nije ništa blokirala. Naša stranka je četiri godine bila oproba u Gradskom vijeću. HDZ i Kerum su četiri godine upropaštavali ovaj grad i mogli su početi izgradnju tih garaža kad su god htjeli, ali su se fiktivno posvađali na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća, da bi sada ponovno bili u koaliciji - dodao je Puljak.

- Ovo što gospodin Puljak govori je njegovo licemjerje koje se iščitava iz sučeljavanja u sučeljavanje. Gospodine Puljak je započeo svoju retoriku da će završiti eru HDZ-a i trgovačke koaliciji i konstantno to ponavlja. Onda ju je proširio nazvavši nas sve varalicama, tako da to ne stoji da je to mirna i pristojna kampanja. Već su neke stvari izrečene i samo se kao bumerang vraćaju u lice gospodinu Puljku. Što se tiče garaža, matematički je jasno. Sjednica je bila prije mjesec i pol dana, a sljedeće će biti za četiri do pet mjeseci i garaže će kasniti sedam mjeseci. To je matematika, gospodine Puljak - odgovorio je Mihanović.

Sljedeća tema sučeljavanja bio je problem zbrinjavanja otpada. Mihanović je najavio kako će u svom mandatu na 100 lokacija ugraditi podzemne i polupodzemne kontejnere.

- Ono što je ključno za uspješno zbrinjavanje otpada je elektronska evidencija da mi kao građani plaćamo onoliko koliko odlažemo. To će nas stimulirati da sa sramotnih 5,7 posto odvajanja otpada povećamo tu brojku do 50 posto. Ono što je ključno je i kompostana za biootpad, a danas ćemo predstaviti konkretnu lokaciju za kompostanu u Kaštelima. Također ćemo nastaviti i sanaciju Karepovca - poručio je Mihanović.

Puljak, pak, ističe kako je Split jedan od najgorih hrvatskih gradova po postotku odvajanja otpada.

- Trebamo doći na razinu od 50-ak posto do kraja jednog mandata, a za to treba uvesti potrebno tehnologiju i surađivati s građanima. Dobra vijest za sve to je da su mladi ljudi ekološki osviješteni i u partnerstvu s njima ćemo postići naše planove. Treba nastaviti i s programom sortirnica te fiksnih i mobilnih kompostana, kao i izgradnje velike sortirnice na Karepovcu. Veliki problem je i Lećevica koji traje više od 15 godina - rekao je Puljak.

Jedna od tema bio je i Žnjan, a Puljak tvrdi da se taj projekt može ostvariti ukoliko se riješi problem s koncesijama.

- Postoje stvari koje su u ingerenciji Grada i one koje su u ingerenciji države. Proveden je natječaj i ako koncesiju dobije gradska tvrtka Žnjan d.o.o. I ako ne bude nikakvih žalbi, onda jamčim da će se projekt Žnjan dovršiti do kraja mandata. Bit će komercijalnih sadržaja koji će se dati u koncesiju, ali ono što je najvažnije za građane je da će biti javnih sadržaja kao što su garaže i šetnica. Doduše ta šetnica je možda preskupa tako je projektirana, ali ono što ćemo mi odmah napraviti je porazgovarati s projektantima da vidimo može li se cijena ta šetnice smanjiti da se zaista realizirao - rekao je Puljak.

Mihanović tvrdi da je to još jedan od projekata koje Puljak preuzima i nastavlja od dosadašnje vlasti.

- Nije mi jasno kako će ga nastaviti kad su oni na Gradskom vijeću glasali protiv DPU-a Žnjana, dakle oni su ti koji su blokirali projekt cijelo vrijeme - rekao je Mihanović.

Na pitanje otkud 220 milijuna kuna za dovršetak projekta Žnjan Mihanović dodaje kako će ići na to da Gradsko vijeće izglasa zaduživanje tvrtke Žnjan d.o.o.

Jedan od projekata koji također godinama čeka na realizaciju je i Zagorski put.

- Zagorski put je sada klasificiran kao državna cesta i u rukama je države da to riješi, a mi ćemo pomoći da se to zaista riješi. To je bilo projektirano na krivi način. Činjenica da se ceste u Gradu Splitu moraju preklasificirat u državne ceste zaista je porazno za Grad Split. Nakon puste vertikale koju HDZ obećava već godinama i stoljećima da će oni nešto riješiti, nitko se od njih nije sjetio da Split zaista postane važan grad i da upravlja svojim resursima. Zamislite kako je ponižavajuće za Grad Split da ne može riješiti jednu cestu nego je mora prepustiti državi da je ona riješi - rekao je Puljak.

Mihanović mu na to poručuje kako ne shvaća kako stvari funkcioniraju.

- Moramo biti agresivni prema državi i ići modelom Rijeke i Zadra i tražiti od države da nam pomogne da se promijeni kategorizacija cesta. Dva su razloga, financiranja, ali i zbog toga što Hrvatske ceste rade po drugim zakonima i izvlaštenjima te nisu taoci. Ovaj smjer je ispravan. Hrvatskim cestama je potrebno do dvije godina za ishoditi sve dozvole i onda kreću s izgradnjom - rekao je Mihanović.

Tijekom turističke sezone u Jadranskoj ulici stvaraju se velike gužve, a Mihanović taj problem planira riješiti izmjenom GUP-a i izgradnjom tunela.

- Cijena je do 40 milijuna kuna, a kako je pod ingerencijom Hrvatskih cesta neće opteretiti gradski proračun - poručio je Mihanović.

Jedan od problema grada Splita je i legalizacija kuća na Marjanu.

Puljak to ne planira podržati.

- Mi ćemo odbiti legalizaciju što je na neki način i fer prema tim ljudima koji su podnijeli zahtjev za legalizaciju i koji se drže u ladici. Oni nakon toga mogu podnijeti neke druge pravne posljedice toga. Nećemo legalizirati jer je to nemoguće. Marjan je zaštićena park šuma i mi ćemo ga zaštiti - rekao je Puljak.

Mihanović na to tvrdi da je Puljak nedosljedan u svom nastupu.

- Oni su na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća srušili točku koju je pripremio Grad i DAS kojom bi započela procedura zaštite građevinskih područja na Marjanu, dakle to je potpuno kontradiktorno. Što se tiče, Marinića on je prvi čovjek u Društvu Marjan koji je primao plaću za svoj aktivizam i to oko šest i pol tisuća kuna, a uz to je bio u Upravnom vijeću Javne ustanove i jednako tako primao naknadu za to - rekao je Mihanović.

Puljak smatra kako treba i Trg bratske zajednice srediti i dovesti do kraja te u centru grada napraviti garaže za građane Varoša i Grada.

- Svizac je zamotao poklone i to su priče za malu djecu - poručio mu je na to Mihanović.

Što se tiče pitanja Spaladium arene Puljak tvrdi da je neodgovorno obećavati da će se ona završiti u nekom određenom roku s obzirom na to da je cijeli slučaj na sudu, a predlaže da bi se tamo mogle premjestiti gradske institucije i tvrtke.

- Priče su za malu djecu da će se tamo preseliti gradske uprava i firme jer za Spaladium arenu treba 150 milijuna eura. To je cijeli gradski proračun, a gospodin Puljak ne radi to jer želi nešto loše nego radi samo zato što ne zna. Treba sačekati da se ovo riješi i uvesti novog privatnog partnera jer grad nema snage financijski to završiti - poručio je na to Mihanović.

Puljak smatra kako je moguće formirati većinu u Gradskom vijeću.

- HDZ ima 9 mandata, a Kerum i HGS četiri. Oni su sada ponovno zajedno iako su se mrvicu posvađali. Ostalih 18 vijećnika je vrlo jasno reklo da su za javni interes iznad svojih osobnih i da neće dati podršku upropaštavanju grada i trošenja javnog novca. Neki su čak rekli da neće surađivati sa Kerumom - rekao je Puljak.

- Problem Puljka je da se bavi s kime smo u koaliciji i insinuira te govori neistine. Nismo u koaliciji s nikim i bolje bi bilo nek se bavi projektima, a ne drugima. Onda će biti uspješniji političar - odgovorio mu je Mihanović.

Na red je došla i tema imovinskih kartica.

- Supruga i ja imamo zajednički stan na Pazdigradu od 140 kvadrata, auto Peugeot 3008, star tri godine. Imamo ušteđevinu od 25 tisuća eura, kredit čija je rata 11 tisuća kuna mjesečno - rekao je Puljak.

- Posjedujemo obiteljsku kuću na Mejašima, obiteljsku kuću na Pelješcu, žena vozi Audi A3, imamo zemlju u Zagvozdu 1700 kvadrata.... - nabrojio je Mihanović.

Za kraj su kandidati imali priliku direktno se obratiti biračima.

- Dragi birači, vidite u ovom sučeljavanju tko koliko zna o gradu. Mene ne zanimaju prepucavanja, priče, podjele, želim biti gradonačelnik sviju vas. Poznajem ovaj grad, njegovu problematiku, krenuo sam s terena, bio među ljudima i ostat ću među ljudima. Cilj mi je da ova gradska uprava bude istinski servis građana. Mi smo radi vas tamo, a ne vi radi nas. To sam u stanju realizirati - poručio je Mihanović.

Voditelj ih je zamolio da se obrate na nekom od stranih jezika. Mihanović se obratio na hrvatskom, a Puljak na engleskom.

- Dragi građani najljepšeg grada na svijetu, iduće subote na izborima možete birati između dvije vizije. Prva je stagnacija grada, a druga, moja vizija je da Split bude grad na koji ćete biti ponosni. Izaberite što mislite da je bolje za budućnost vas, vaše djece i budućnosti grada - poručio je Puljak.