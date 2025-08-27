Direktor šibenskog festivala FALIŠ: 'Probleme s braniteljima rješavat ćemo s policijom...'

Nakon što su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku, programski direktor FALIŠ-a Branko Sekulić poručio je da će to rješavati s policijom.

Sekulić, koji je osobno prisustvovao konferenciji za novinare predstavnika koordinatora braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko - kninske županije, rekao je Hini da „njihov potencijalno najavljeni dolazak u ulozi uzurpatora“ neće rješavati s organizatorima festivala nego sa šibenskom policijom.

Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sekulić je slušao što su branitelji na čelu sa Željkom Šižgorićem, veteranom i pripadnikom 4. gardijske brigade i 113. brigade HV-a zamjerali festivalu, jer „dozvoljava da im je u radu FALIŠ-a svih ovih godina nešto promaklo“ te da „ispoštuje i te ljude koji stvari vide drugačije“.

- Protiv tamo okupljenih ljudi ja uistinu nemam ništa, međutim sve što sam čuo nije imalo nikakve veze sa FALIŠ-em, to je bio čitav niz slobodnih interpretacija na zadanu temu koje sa samom temom praktički nisu imale nikakve veze. Što ti ljudi smatraju pod pojmom ljevice, antifašizma i suočavanja s prošlošću ja uistinu iz čitave kakofonije teza i ideja nisam mogao točno razabrati, ali znam da se te kritike, premda upućene FALIŠ-u, na sam FALIŠ uopće ne odnose - kazao je.

Sekulić, teolog i dugogodišnji član organizacijskog tima festivala, kaže kako su šibenski veterani „čitavom konceptu FALIŠ-a učitali sve ideološke karakteristike koje su im odbojne i sad to tako funkcionira kao nekakva njihova radna teza oko koje se okupljaju“.

Na konferenciji održanoj na Trgu pape Ivana Pavla II., gdje se tradicionalno već 12 godina održava FALIŠ, šibenski su veterani zatražili da se festival prestane sufinancirati iz gradskog proračuna, Turističke zajednice Grada Šibenika i Ministarstva kulture i medija i najavili kako "ne isključuju mogućnost dolaska na sam festival" po uzoru na nedavne prosvjede veterana protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu.