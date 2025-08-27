Obavijesti

News

Komentari 1
NAKON BENKOVCA, SAD I OVO

Direktor šibenskog festivala FALIŠ: 'Probleme s braniteljima rješavat ćemo s policijom...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Direktor šibenskog festivala FALIŠ: 'Probleme s braniteljima rješavat ćemo s policijom...'
5
Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što ti ljudi smatraju pod pojmom ljevice, antifašizma i suočavanja s prošlošću ja uistinu iz čitave kakofonije teza i ideja nisam mogao točno razabrati, ali znam da se te kritike, premda upućene FALIŠ-u, na sam FALIŠ uopće ne odnose, kazao je

Nakon što su šibenski ratni veterani u srijedu zatražili prestanak financiranja i najavili mogući dolazak na Festival alternative i ljevice (FALIŠ), koji se od 3. do 7. rujna održava u Šibeniku, programski direktor FALIŠ-a Branko Sekulić poručio je da će to rješavati s policijom.

NIJE KRIVA Kćer benkovačkog zabranitelja oslobodili! Šarala U i puštala Thompsona: Nije diskriminacija
Kćer benkovačkog zabranitelja oslobodili! Šarala U i puštala Thompsona: Nije diskriminacija

Sekulić, koji je osobno prisustvovao konferenciji za novinare predstavnika koordinatora braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata Grada Šibenika i Šibensko - kninske županije, rekao je Hini da „njihov potencijalno najavljeni dolazak u ulozi uzurpatora“ neće rješavati s organizatorima festivala nego sa šibenskom policijom.

Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ
Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sekulić je slušao što su branitelji na čelu sa Željkom Šižgorićem, veteranom i pripadnikom 4. gardijske brigade i 113. brigade HV-a zamjerali festivalu, jer „dozvoljava da im je u radu FALIŠ-a svih ovih godina nešto promaklo“ te da „ispoštuje i te ljude koji stvari vide drugačije“.

POGLEDAJTE VIDEO: Branitelji se sad pobunili protiv festivala u Šibeniku. Kaos na presici: 'Ja da stavim kokardu?'
Branitelji se sad pobunili protiv festivala u Šibeniku. Kaos na presici: 'Ja da stavim kokardu?'

- Protiv tamo okupljenih ljudi ja uistinu nemam ništa, međutim sve što sam čuo nije imalo nikakve veze sa FALIŠ-em, to je bio čitav niz slobodnih interpretacija na zadanu temu koje sa samom temom praktički nisu imale nikakve veze. Što ti ljudi smatraju pod pojmom ljevice, antifašizma i suočavanja s prošlošću ja uistinu iz čitave kakofonije teza i ideja nisam mogao točno razabrati, ali znam da se te kritike, premda upućene FALIŠ-u, na sam FALIŠ uopće ne odnose - kazao je.

Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ
Šibenik: Konferencija za medije braniteljskih udruga u susret festivalu FALIŠ | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Sekulić, teolog i dugogodišnji član organizacijskog tima festivala, kaže kako su šibenski veterani „čitavom konceptu FALIŠ-a učitali sve ideološke karakteristike koje su im odbojne i sad to tako funkcionira kao nekakva njihova radna teza oko koje se okupljaju“.

KOMENTIRAO I TAKSI PREVARE Tomašević osudio događaj u Benkovcu: 'Neka se festival 'Nosi se' održava u Zagrebu'
Tomašević osudio događaj u Benkovcu: 'Neka se festival 'Nosi se' održava u Zagrebu'

Na konferenciji održanoj na Trgu pape Ivana Pavla II., gdje se tradicionalno već 12 godina održava FALIŠ, šibenski su veterani zatražili da se festival prestane sufinancirati iz gradskog proračuna, Turističke zajednice Grada Šibenika i Ministarstva kulture i medija i najavili kako "ne isključuju mogućnost dolaska na sam festival" po uzoru na nedavne prosvjede veterana protiv festivala "Nosi se" u Benkovcu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj
O ZABRANITELJU KULTURNJAKA

Predsjednik Ajkula za 24sata: Nediljko Genda bio je dio pričuvne postrojbe i branitelj

Pripadnik Ajkula na Facebook rekao je da Nediljko Genda, koji je otjerao kulturnjake iz Benkovca, nije bio branitelj ni dio te postrojbe. O svemu smo pričali s Pericom Prpićem, predsjednikom Ajkula
Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik
VJEŠTAČILI SU ZGRADU

Thompsonu u bazen stanu 54 tone vode, vještaci upozorili: 'Opasno je'. Reagirao odvjetnik

Perkovićev odvjetnik Marko Višić za 24sata kaže da je riječ o privatnim vještačenjima, zbog kojih se ne zabrinjavaju.
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025