Milanović opleo po Božinoviću na Visu: 'Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja veš!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u ponedjeljak na Visu, gdje je sudjelovao u obilježavanju 160. obljetnice Viškog boja. Tom je prilikom komentirao aktualna politička pitanja, od kampanje SDP-a i Možemo protiv inflacije do vojnog mimohoda u Parizu, kritizirajući europsku politiku prema Rusiji, Vladu te ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, piše Dnevnik Nove TV.

Na pitanje o kampanji SDP-a i Možemo, koji obilaze Hrvatsku s temom borbe protiv inflacije, Milanović je poručio da je riječ o njihovoj političkoj kampanji koju ne želi komentirati.

- To je pitanje stila i sadržaja, a sve drugo je vještina politike. Politika je vrsta umijeća, rekao je.

Govoreći o vojnom mimohodu u Parizu, na kojem su sudjelovali pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko, Milanović je ponovio razloge zbog kojih Hrvatska vojska nije sudjelovala. Ostao je pri ranije iznesenom stavu da nije riječ o tradicionalnom međunarodnom okupljanju, nego o promociji tzv. Koalicije voljnih.

- To si je dao napraviti netko tko odlazi, Macron, jel', i nemam ništa protiv toga, ali što se tiče Hrvatske - imam protiv. To je vrsta psihološke pripreme za rat protiv Rusije. O tome pričaju svaki dan. I to više nije normalna situacija. EU se bavi isključivo pričanjem o ratu i sama se dovela u nepovoljnu situaciju. Od Rusije nema nikakve opasnosti što se tiče rata na europskom teritoriju. Ali se može izazvati konflikt. Netko žarko želi taj sukob. To je bila jedna privatna predstava u kojoj su se mnogi rado postrojili, izjavio je.

Oštro kritizirao ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića zbog njegovih izjava o načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu.

- Vidim grčevite pokušaje od Božinovića, super Bože, koji me je fakat razočarao... imao sam bolje mišljenje o njemu. ATJ Lučko. Kako su završili u Parizu? Netko je izdao zapovijed. Ja nisam. Kada Božinović, profesor Opšte narodne obrane... u kući obješenog ne spominje se konopac... Božinović je svojedobno dolazio u SDP i komentirao kako će Mesić dobiti izbore... Stavio je noge na stol i zapalio Marlboro... Onda je postao HDZ-ovac. Sve se promijenilo. E, ne može tako, Božinoviću... Takav ide komentirati što bi Kundid trebao napraviti", rekao je.

Dodao je kako je HDZ načelnika Glavnog stožera spominjao na, kako je rekao, 'huljski način'.

- Ako ćemo ići tim pravcem, onda vojska više ne postoji. Kundida mi ne dirajte, oprat ću vas kao pralja veš na Šestinama. Ljudi, pazite što govorite, poručio je.

Osvrnuo se i na odnose Francuske i Srbije te raspored uzvanika na pariškom mimohodu, ustvrdivši da je Hrvatska time stavljena u podređen položaj.

- Oni neka idu po paradama i sjede iza Vučića. Ja na to ne bih pristao. Kakva je to bila parada? Što je tu bio forte? Ne može Vučić sjediti ispred Plenkovića. Ako se složimo da je to europska parada, onda ne može tamo sjediti. Ako je to Koalicija voljnih, opet ne može. Ako je to NATO, opet ne može Plenković sjediti iza Vučića. Ovdje se radi o posebnom računu između Francuske i Srbije, rekao je predsjednik.