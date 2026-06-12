Milanović će osuđenom ratnom zločincu Glavašu oduzeti odličja

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović oduzet će Branimiru Glavašu sedam ratnih odlikovanja koja mu je tijekom 1990-ih dodijelio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. Odluka dolazi nakon što je pravomoćnom postala presuda kojom je Glavaš osuđen na sedam godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. godine, doznaje novinar Dražen Ciglenečki za Novi list.

Riječ je o Redu kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Redu kneza Domagoja s ogrlicom, Redu bana Jelačića, Redu Ante Starčevića, Redu hrvatskog trolista, Spomenici Domovinskog rata i Spomenici domovinske zahvalnosti.

Iz Ureda predsjednika nisu izravno odgovorili na pitanje hoće li Milanović ponovno oduzeti odlikovanja, no podsjetili su na njegovu izjavu iz svibnja 2021. godine, kada je Glavašu vratio odličja koja mu je 2010. oduzeo tadašnji predsjednik Ivo Josipović.

Milanović je tada pojasnio kako je odluku donio jer je Glavaš podnio pravno utemeljen zahtjev za povrat odlikovanja nakon što je Ustavni sud 2015. ukinuo presudu zbog koje su mu ona bila oduzeta.

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- Da me Glavaš nije to tražio, ne bih se ja u to petljao, ali došao mi je njegov, pravno utemeljen, zahtjev za vraćanje odlikovanja. Ako on ponovno bude osuđen, ja opet neću imati izbora, morat ću nastaviti ono što je započeo Josipović. Mislim da je Glavašu to potpuno jasno - rekao je Milanović 2021. godine.

Milanović namjerava postupiti upravo onako kako je tada i najavio te će nakon nove pravomoćne presude ponovno oduzeti Glavaševa odlikovanja. Sam Glavaš smatra da za takvu odluku nema razloga.

- Ja, naravno, ne znam što će predsjednik Republike učiniti, ne komuniciram s njim. Ali, meni je ta odličja, za sudjelovanje u obrani Hrvatske, dodijelio predsjednik Franjo Tuđman, koji je bio za to ovlašten. On je znao zbog čega mi ih je dao. Kada jedan predsjednik nekoga odlikuje, mislim da nema razloga da drugi predsjednik to osporava - kazao je Glavaš za Novi list.

Istu je argumentaciju iznosio i 2010. godine, kada je osporavao pravo tadašnjeg predsjednika Ive Josipovića da mu oduzme odlikovanja nakon prve pravomoćne presude.