Milanović je u Bjelovaru odao počast poginulim braniteljima

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je gostovao u Bjelovaru gdje je na Spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima položio vijenac i zapalio svijeću.

Sudjelovao je i na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Rovišće povodom obilježavanja Dana općine Rovišće.

Načelnik Rovišća Slavko Prišćan (HDZ) kazao je da ta općina svake godine poziva predsjednika Republike i druge visoke dužnosnike na proslavu Dana općine, no ovo je prvi puta da se predsjednik odazvao.

Dodao je i da je poziv upućen prije nego što je predsjednik Milanović "izvrijeđao HDZ" te da ga "vjerojatno ne bi pozvao nakon tog incidenta".

Bjelovarsko- bilogorski župan Marko Marušić (HDZ) nije sudjelovao na proslavi zbog dolaska hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića na proslavu Dana općine Rovišće. Marušić je u Rovišće trebao posjetiti kao župan, ali i kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića.

- Držim da bi se cijelo naše društvo trebalo distancirati od tog čovjeka koji svakodnevno laže, vrijeđa, širi mržnju i razdor među nama - napisao je Marušić na svom Facebook profilu.

Naglasio je da mu je neprihvatljivo sudjelovati na obilježavanju općine, pa makar ona bila i u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, "gdje glavnu riječ ima čovjek koji koketira s udbašima, a Ukrajince koji brane goli život smatra krivcima za rusku agresiju".

- Znam, neki će reći, ali on je izabrani predsjednik, što je točno. Međutim, nije li smisao izbora da izaberemo najbolje među nama? Ako se tako ponašaju najbolji među nama, onda je naša budućnost upitna. No, ja još uvijek čvrsto vjerujem da je naša budućnost vedra, a da je on samo jedna tužna epizoda - nastavio je župan.

