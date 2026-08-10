Smeće iz Like stane u 284.600 kubičnih kocaka. Dovoljno da svaki član HDZ-a dobije jednu

Ako 37.000 tona rastresitog otpada prikažemo kao kocke dimenzija 1x 1x1 metar, dobili bismo približno 284.600 takvih kocaka. Kad bi se podijelile članovima HDZ-a, uz pretpostavku da ih ima oko 220.000, svaki bi dobio po jedan kubični metar otpada, a ostalo bi još približno 64.600 kocaka.

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No to nije jedini način kako ove katastrofalne brojke prikazati slikovito.

Foto: Grad Zagreb

37.000 tona rastresitog otpada složenog u vis bilo bi visoko kao oko 81.000 zagrebačkih tramvaja.

Foto: Christina Horsten/DPA

Ili kao da se jedan na drugi složi više od 3000 Kipova slobode s postoljem.

Povratak relikvija bl. Alojzija Stepinca iz Krašića u zagrebačku katedralu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Stup kocaka od smeća dosegnuo bi visinu od približno 2600 katedrala naslaganih jednu na drugu.

Foto: NordphotoPIXSELL

Mt. Everest je visok 8848,86 metara. Dakle, kocke pune gospićkog otpada bile bi visoke kao 32 najviša vrha na Zemlji.