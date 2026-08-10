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NEKA SI IH UZMU...

Smeće iz Like stane u 284.600 kubičnih kocaka. Dovoljno da svaki član HDZ-a dobije jednu

Piše 24sata,
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Smeće iz Like stane u 284.600 kubičnih kocaka. Dovoljno da svaki član HDZ-a dobije jednu
Foto: Pixsell/Canva
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Da 37.000 tona otpada pretvorimo u more kocaka svaki HDZ-ovac dobio bi po kubik, a viška bi ostalo za još tisuće. Brojke su toliko lude da bi hrpa smeća bila viša od Everesta

Ako 37.000 tona rastresitog otpada prikažemo kao kocke dimenzija 1x 1x1 metar, dobili bismo približno 284.600 takvih kocaka. Kad bi se podijelile članovima HDZ-a, uz pretpostavku da ih ima oko 220.000, svaki bi dobio po jedan kubični metar otpada, a ostalo bi još približno 64.600 kocaka.

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No to nije jedini način kako ove katastrofalne brojke prikazati slikovito. 

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37.000 tona rastresitog otpada složenog u vis bilo bi visoko kao oko 81.000 zagrebačkih tramvaja.

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Stup kocaka od smeća dosegnuo bi visinu od približno 2600 katedrala naslaganih jednu na drugu.

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Mt. Everest je visok 8848,86 metara. Dakle, kocke pune gospićkog otpada bile bi visoke kao 32 najviša vrha na Zemlji.

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