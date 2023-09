Milanović o optužbama Grabar-Kitarović: 'Razumijem da se želi oprati, ali nemoj prljati nas...'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Pazinu je komentirao izjavu bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja je, gostujući u britanskom podcastu, ustvrdila da su Rusi "hibridnim akcijama" utjecali na izbore koje je izgubila od Zorana Milanovića, javlja N1.

Kolinda je kazala je najveće nesuglasice s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom imala zbog terminala za ukapljeni plin (LNG) na Krku.

- Drugi album grupe Clash 'Give them enough rope…' pa će se sami objesiti. Dajte im dovoljno štrika pa će se već sami objesiti. Ovo drugo nije napisano. To je stara engleska poslovica i poznati album. Ostao bih na tome. Pitajte je dalje. Bit će štrika. Razumijem da se želiš oprati od nekih stvari, ali nemoj prljati nas. Pitajte nju. Ili ću je ja jer je na popisu delegacije za New York, za zasjedanje Opće skupštine, opet se ugurala unutra - komentirao je Milanović.

- Ona se želi svim silama oprati zbog odnosa s Vladimirom Putinom, koji je bio blizak. Ali, nemoj to raditi preko hrvatske grbače, nađi drugi način. Očito želiš negdje van. No, te fotografije gdje trčiš u mokroj majici po Lužnjikiju… Moskva se još trese od toga. Neću se opravdavati, to je imbecilno, dobio sam izbore, to je činjenica. Možda su mi pomogli Kinezi - rekao je kroz smijeh Milanović.