Milanović o ratnom zločinu u Vitezu: 'Osam dječjih života je ugašeno. Oni nisu zaboravljeni'

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se u srijedu 33. godišnjice ratnoga zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja Armije BiH ubijeno osmero hrvatske djece. Za taj je zločin nedavno započeo sudski proces protiv dvojice zapovjednika. Milanović je na Facebooku napisao da se s dubokim suosjećanjem i pijetetom prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula 'dječju igru i zauvijek ugasila osam mladih života'. “Zbog ovog zločina bez kazne i osude bol i tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni”, napisao je predsjednik. Pred Sudom Bosne i Hercegovine ove godine je započeo proces protiv zapovjednika 325. brdske brigade Armije BiH Mensuda Kelešture i zapovjednika brigadne artiljerijske grupe Hazima Jašarevića.

Tužiteljstvo dvojicu zapovjednika tereti da su 10. lipnja 1993. godine naložili ispaljenje artiljerijskog projektila na civilno naselje Podgradina kod Viteza pri čemu je pogođeno dječje igralište.

U napadu na civilni cilj ubijeno je osmero hrvatske djece, dok je petero ranjeno. Taj se napad dogodio unatoč primirju između postrojbi HVO-a i Armije BiH.

Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.

Zločin u Vitezu jedan je od najtežih napada na civile tijekom rata u BiH. Niti nakon 33 godine za to još nitko nije odgovarao.

Najmlađa žrtva bila je devetogodišnja Augustina Grebenar, a ubijeni su i njezin brat Velimir, sestra i brat Sanja i Milan Garić, Dragan Ramljak, Dražen Čečura, Sanja Križanović i Boris Antičević.