Milanović o Thompsonu: Zemlja je puno otišla naprijed, i u pravom i u krivom smjeru...

Predsjednik Republike Zoran Milanović potvrdio je u petak da je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Mirta Martić dobila podršku njega kao predlagatelja, ali i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, pri čemu je institut javnog poziva ocijenio kao "vic".

"Kandidatkinja je Mirta Matić. Od prvog dana je kandidatkinja, obavljeni su s njom razgovori, prvo ja, to je osoba za koju smatram da je, kao i ona prethodna koja je bila iscipelarena na jedan vrlo nedžentlmenski način, potpuno dorasla ovom poslu", poručio je predsjednik, govoreći o imenovanju čelne osobe Vrhovnog suda u trećem pokušaju od smrti predsjednika Radovana Dobronića u ožujku ove godine.

Matić se javila na javni poziv, otkrio je, tek nakon što je razgovarala i s premijerom Andrejom Plenkovićem i dobila i njegovu podršku za njeno izglasavanje u Saboru, a na prijedlog predsjednika Republike. Pri tome je Milanović kritizirao način na koji se bira čelne osobe na tako važne dužnosti, odnosno institut javnog poziva, koji je ocijenio kao "vic".

"Sad ćete me pitati koji je onda smisao javnog poziva - da uživamo u travestiji van vremena karnevala. Dakle, imamo zakon koji je potpuno besmislen, fingiramo javni poziv, a u biti se služimo istim metodama kakve su bile na snazi 30 godina i koje su u skladu s hrvatskim Ustavom, a to je da predsjednik predlaže, ali ne onoga tko mu padne na pamet i "izvolite to usvojiti", nego se konzultiramo", rekao je u izjavi novinarima u Vatikanu, gdje ga je u privatnu audijenciju primio Sveti Otac Lav XIV.

To je, naglasio je, napravio i prije pet mjeseci kada je Hrvatskom saboru htio predložiti kandidatkinju Sandru Artuković, ali tada, dodao je, Plenković nije htio reći ni da ni ne.

"Inače se osoba ne bi javila, pretpostavljala je da šutnja znači suglasnost. Međutim, u jednom trenutku dečki su je odlučili izlupati. Meni je to moralna šteta jer mi je žao osobe koja to nije zaslužila", ustvrdio je.

Istaknuo je kako je i Vrhovni sud ovog puta glasao prilično uvjerljivo u korist Mirte Matić te naglasio kako je odlučeno da će dobiti podršku, osim, dodao je, ako se netko ne predomisli u zadnji tren.

"Ali ovo javnost mora znati - nema nikakvog javnog natječaja. Mi smo ustvari institut javnog poziva malo prilagodili sebi, sad svi znamo da je to jedno prerušavanje. Zamislite da se, recimo, umjesto izbora predsjednika Vrhovnog suda radilo o dodjeli posla pa da sam prije toga ja nazvao nekoga, pa netko mene, pa da je netko došao do Plenkovića, čime rezultira takvo ponašanje? Zatvorskom kaznom. Je li to javni poziv ili vic? To je vic da ne bi pao zakon koji se na silu donio 2018. godine da bi se ograničila tada Kolinda Grabar Kitarović", poručio je.

Milanović o imenovanju veleposlanika: Zna se kome nije u interesu da se postigne dogovor

Osim u slučaju izbora čelnika Vrhovnog suda, dogovor Pantovčaka i Markova trga potreban je i oko imenovanja veleposlanika, a koji za brojna mjesta još nije postignut. Milanović odgovornim ističe Vladu, Plenkovića i HDZ, što smatra "sramotnim i jadnim".

"Rekao sam, prihvaćam sve što je predložio Plenković i još sam prepustio da predloži tri četvrtine svih mjesta. Ne znam zašto to radim, malo sam neodgovoran prema vlastitoj ustavnoj dužnosti, trebao bih inzistirati na pola-pola, ali nekako, iskreno govoreći, nisam htio tražiti kandidate okolo-naokolo. Učinilo mi se ovo kao dobra i kompromisna mjera, ali one koje sam predložio, iza njih i stojim. I to je manjina. Većinu sam prepustio računajući da će dogovor biti rutina, međutim, netko ne želi nikakav dogovor pa onda izmišlja kako su kandidati ovakvi ili onakvi", kazao je.

Dodao je kako je ideja druge strane bila da se ne predlaže nikoga starijeg od 65 godina, da bi došli s prijedlogom nekoliko ljudi starijih od 65 godina. "I preko toga sam prešao, ali nekome, a zna se kome, nije u interesu da se postigne dogovor jer trenutno su sva čelna mjesta u diplomaciji popunjena ljudima koji su izabrani prije nego što sam ja postao predsjednik", ustvrdio je.

I ako samo jednog ambasadora imenujemo na moj prijedlog, to je erozija pozicije Plenkovića, nažalost, oni tako to gledaju, rekao je. "Žele zadržati sve i da, sramota je i jadno je, kao i način na koji biramo predsjednicu Vrhovnog suda", poručio je.

O Thompsonu: Ne želim ni razmišljati ni govoriti o toj temi

Komentirajući uvođenje obveznog vojnog roka i upozorenja liječnika kako oni neće moći raditi preglede ročnika, predsjednik poručuje kako treba najprije vidjeti koliko će uopće biti ročnika za služenje vojne obveze.

"Mi kao i mnoge europske države imamo u Ustavu prigovor savjesti, to je ogromna barijera za onu vrstu regrutacije kakva je nekada postojala. Vidjet ćemo koliko cijeli model ima smisla. Ja navijam da ima smisla i da to uspije jer sam hrvatski građanin, predsjednik i zapovjednik Oružanih snaga i smeta mi, vidim kao problem, to što u HV ima premalo ljudi. Posao vojske je da brani, odvraća i vodi rat, a to bez ljudi ne ide", istaknuo je.

O temi Thompsona i zabrani njegovih koncerata ne želi, poručio je, ni razmišljati, a kamoli govoriti.

"Zemlja je puno otišla naprijed, i u pravom i u krivom smjeru, da bih razgovarao o nekakvim koncertima. Neka se oni koji su dionici u tom procesu dogovore koja su pravila, što se ne smije, što smije. Vidim da Vlada tu ima relaksiran oportunistički pristup i to razumijem, ali nemojte me više u to uvlačiti. Moji stavovi su poznati i već dosadni, 20 godina ponavljam jedno te isto", rekao je.