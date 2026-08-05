Milanović: 'Srbiju naoružavaju i neki naši saveznici. Moramo se zapitati, je li to poštena igra?'

Hrvatska je dobila rat, a Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada neće ponoviti. Ne vidim da će se ponoviti, poručio je predsjednik Zoran Milanović u srijedu na središnjoj svečanosti obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu.

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Prije središnje svečanosti, Milanović je ispred Spomenika hrvatske pobjede Oluja na Trgu dr. Ante Starčevića položio vijenac i odao počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Na Kninskoj tvrđavi potom je svečano podignuta hrvatska zastava, a 245 kadeta Hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije postrojilo se u spomen na poginule i nestale branitelje, čija su imena prozvana.

Na početku govora predsjednik je pozdravio građane, branitelje, državne dužnosnike te Hrvate u domovini i inozemstvu.

- Osim duboke zahvalnosti braniteljima i njihovim obiteljima, onima koji su preživjeli i onima koji nisu, još jednom duboko ljudsko hvala - rekao je, prenosi Net.hr.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Istaknuo je ulogu Hrvata u Bosni i Hercegovini tijekom Domovinskog rata.

- Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u tim je godinama vodio zajednički rat, bez pomoći, često bez verbalne, ali i materijalne. Mirovni proces u BiH potpisan je nakon intervencije Hrvatske vojske koja je dogovorena s američkim saveznicima, a neki dijelovi čak i protiv naše volje, na njihovo inzistiranje - kazao je.

Govoreći o Domovinskom ratu, rekao je kako u Hrvatskoj danas postoji široki konsenzus o njegovu karakteru.

- Ne vidim da se u Hrvatskoj danas previše polemizira o tome što je bilo. Velika većina slaže se oko hrvatske interpretacije da je to bio pošten i pobjednički rat - poručio je.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Osvrnuo se i na odnose sa Srbijom te istaknuo kako Hrvatska ne bi trebala reagirati na svaku izjavu koja dolazi iz Beograda, ali mora pratiti konkretne poteze.

- Ne bismo trebali reagirati na svaku verbalnu besmislicu koja dolazi s druge strane Dunava, ali na svaku materijalnu moramo reagirati. Hrvatska je dobila rat, a Srbija se naoružava i cijelo vrijeme govori da im se Oluja nikada neće ponoviti. Ne vidim da će se ponoviti - rekao je.

Komentirao je i prodaju francuskih borbenih zrakoplova Rafale Srbiji.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

- Kada se Srbija naoružava uz asistenciju nekih naših saveznika, moramo se pitati koliko je to poštena igra i koliko će nas koštati - kazao je.

Predsjednik se dotaknuo i zahtjeva unutar NATO-a da članice povećaju izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a.

- Moramo sebi postaviti pitanje što znači pet posto BDP-a za izdvajanje za obranu u NATO-u. Taj novac ići će u francusko, američko i njemačko oružje. To pitanje moramo javno postaviti jer udaraju na naš džep. Što dobivam s pet posto, a što s dva posto? Jesam li dva posto jači ili sam izgubio dva posto novca? - upitao je.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Naglasio je kako je važnije kakvim sposobnostima država raspolaže nego koliki iznos formalno izdvaja za obranu.

- Naše sposobnosti jedino su bitno pitanje. Kada je mali David došao u logor kralja Šaula, odbacio je mač i ponio praćku. To je priča o vjeri u Boga, ali i priča o pameti i inteligenciji, o tome kako je Hrvatska pobijedila rat - rekao je.

Govoreći o Hrvatskoj vojsci, istaknuo je da njezino vodstvo čine ljudi s neposrednim ratnim iskustvom te iskazao potporu načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomiru Kundidu.

- Hrvatska je posebna, jedina država u NATO-u i Europskoj uniji čiju vojsku vode ljudi koji su vodili bojne u napadu. Naš načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid jest takav i uvijek će imati moje povjerenje - poručio je.

Knin: Središnja svečanost obilježavanja 31. obljetnice VRO Oluja | Foto: Igor Soban /PIXSELL

Na kraju govora ponovno se obratio hrvatskim braniteljima.

- Kao što je prethodno rečeno, borili ste se za pravnu, uređenu i civiliziranu državu i ni za što više. Ni za Ujedinjene narode, ni za Europski parlament, ni za Europsku uniju, niti za ove naše preko - rekao je.

Govor je zaključio riječima: "Želim vam sve najbolje i Domovini vjerni."