LJUTI NA SDP

Žestok odgovor HDZ-a: 'Koji su to prevaranti i licemjeri. Evo što je SDP napravio 2012.'

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Žestok odgovor HDZ-a: 'Koji su to prevaranti i licemjeri. Evo što je SDP napravio 2012.'
Zagreb: Prijem rukometaša u Banskim dvorima | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

ad se radi o Prideu, država je nadređena gradu. Kad Hrvati ponosno slave svoje sportske heroje, država je tiranin!  Ljevica, bez i najmanjeg srama, i veličanstveni rezultat rukometaša pokušava pretvoriti u ideološki obračun, odgovorili su iz HDZ-a

Nakon žestokog istupa predsjednika SDP-a Hajdaša Dončića u kojem je premijera Plenkovića optužio da je bio Jugoslaven, a sada je ekstremni desničar, stigao je odgovor HDZ-a.

 - Koji su to prevaranti & licemjeri! Kad Hajdašu i SDP-u odgovara, onda „država ima ustavne ovlasti“. A kad im NE odgovara - onda to proglase „državnim udarom - poručili su iz HDZ-a te podsjetili na situaciju iz 2012.

 - Hajdaš je danas, mrtav hladan, lupio da je odluka Vlade o dočeku rukometaša “državni udar na lokalnu samoupravu”. Pa ćemo ga podsjetiti što je SDP Vlada, čiji je bio član, napravila 2012. kada Grad Split nije odobrio Pride na Rivi. Ignorirala je Grad i naredila da se održi taj skup. Partijski ministri tada su isticali „država ima ustavne ovlasti nad javnim okupljanjem“. Tada je to bila “vladavina prava”, a ne „diktatura“ - kako danas podmeću - poručili su iz HDZ-a te objasnili dvostruke ljevičarske standarde.

 - Kad se radi o Prideu, država je nadređena gradu. Kad Hrvati ponosno slave svoje sportske heroje, država je tiranin!  Ljevica, bez i najmanjeg srama, i veličanstveni rezultat rukometaša pokušava pretvoriti u ideološki obračun - zaključili su iz HDZ-a.

