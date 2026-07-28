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SPOR OKO PLAŽE

Miletić prozvao DORH i Državni inspektorat jer nisu reagirali na Hilton: 'Kasta štiti svoje...'

Piše HINA,
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Miletić prozvao DORH i Državni inspektorat jer nisu reagirali na Hilton: 'Kasta štiti svoje...'
Foto: Facebook
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Politička kasta štiti svoje, neovisno koje boje dresova nose. Pitanje je tko je tu sve nešto dobio i zašto Državno odvjetništvo ne reagira", rekao je Miletić.

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u utorak je u Rijeci prozvao DORH, Državni inspektorat i druge institucije države zbog, po njegovu mišljenju, izostanka reakcija na slučaj plaže hotela Hilton u Rijeci.

Na konferenciji za medije je istaknuo da je DORH-u predao video zapis i račune kojima dokazuje da Hilton naplaćuje dolazak građana na plažu.

"Hilton je ponovno stavio lokote na ulaz u plažu, krši i dalje zakon i pravi se blesav a štite ga svi. Štiti ga primorsko-goranski župan Ivica Lukanović, čija je tvrtka zaradila nekoliko milijuna eura u poslu s Hiltonom, pa ne znamo je li to razlog. Štiti ga i ministar Oleg Butković, koji je znao da se ljudima naplaćuje ulaz, a ministarstvo ništa na tome ne radi", istaknuo je Miletić.  

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Ustvrdio je da je neistina da se sklopljeni koncesijski ugovori ne mogu mijenjati, a kao primjer iznio tvrtku Bina Istra koja ima koncesiju za Istarski ipsilon i Tunel Učka, a Vlada RH je, kako je naveo, jednostrano šest puta mijenjala koncesijski ugovor s tom tvrtkom.

"Politička kasta štiti svoje, neovisno koje boje dresova nose. Pitanje je tko je tu sve nešto dobio i zašto Državno odvjetništvo ne reagira", rekao je Miletić.

"Onog časa kad je prvi put naplaćen dolazak Riječanima na plažu, to je bio dovoljan razlog da se poništi koncesijski ugovor i krene u sklapanje novog", dodao je.

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Pozvao je premijera Andreja Plenkovića i ministra Olega Butkovića da "riješe tu priču, raskinu koncesijski ugovor s Hiltonom i sklope novi, te omoguće ljudima prolazak do plaže". 

Istaknuo je da neće odustati, da je prošli put na plažu hotela Hilton došao s 50 Riječana, a da će idući put doći njih 300. 

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