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NOVA OPERACIJA

Milijana Brkića operirali su u KBC-u Zagreb: U srijedu ga helikopterom doveli iz Mostara

Piše 24sata,
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Milijana Brkića operirali su u KBC-u Zagreb: U srijedu ga helikopterom doveli iz Mostara
Milijan Brkić dobio je koronu, ima i upalu pluća, leži u bolnici | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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"Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega", kazao nam je jjučer izvor iz HDZ-a...

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a, koji je jučer prebačen helikopterom hrvatskog MUP-a iz Mostara u Zagreb, u četvrtak je ponovno operiran, doznaju 24sata. Riječ je o operaciji na crijevima.

Operacija je obavljena u KBC-u Zagreb, neposredno nakon operacije njegovo stanje je bilo stabilno.

POZLILO MU Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva
Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Na Rebru je. Oglasili su se i iz Ministarstva

Kako je objavio mostarski portal Bljesak, po Brkića je u srijedu oko 14:30 stigao  helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell...

Helikopter je sletio na stadion Zrinjskog oko 14:30. Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...

Foto: bljesak.info

Iz Dubrave je potom prebačen na Rebro.

Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.

PREBACILI GA U ZAGREB Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'
Po Brkića u Mostar stigao MUP-ov helikopter. Izvor iz HDZ-a: 'Pozlilo mu, imao je 2 operacije'

- Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega. Imao je dvije operacije u kratkom periodu - kazao nam je jučer izvor iz HDZ-a...
 

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Komentari 20
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