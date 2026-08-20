"Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega", kazao nam je jjučer izvor iz HDZ-a...
Milijana Brkića operirali su u KBC-u Zagreb: U srijedu ga helikopterom doveli iz Mostara
Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a, koji je jučer prebačen helikopterom hrvatskog MUP-a iz Mostara u Zagreb, u četvrtak je ponovno operiran, doznaju 24sata. Riječ je o operaciji na crijevima.
Operacija je obavljena u KBC-u Zagreb, neposredno nakon operacije njegovo stanje je bilo stabilno.
Kako je objavio mostarski portal Bljesak, po Brkića je u srijedu oko 14:30 stigao helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell...
Helikopter je sletio na stadion Zrinjskog oko 14:30. Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...
Iz Dubrave je potom prebačen na Rebro.
Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.
- Sve nas je ovo iznenadilo. Pozlilo mu je i prebačen je u Mostar gdje mu navodno nisu mogli baš pomoći pa je MUP-ov helikopter otišao po njega. Imao je dvije operacije u kratkom periodu - kazao nam je jučer izvor iz HDZ-a...
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