Milina: 'Kazne za napade na policajce su preblage, više od 70% njih su na kraju uvjetne'

Policijski posao je nepredvidiv, nikad ne znate što vas očekuje, bez obzira na dob osoba s kojima postupate, komentirao je za Dnevnik HRT-a napad na mladu policajku na Ugljanu glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Mladoj kolegici je poželio brz oporavak.

Ipak, upozorio je kako su kazne u većini slučajeva preblage. Prošle godine zabilježeno je 250 slučajeva prisile prema policijskim službenicima.





- Imamo i napade i pokušaje ubojstava. To je brojka koja se godinama ponavlja. Posebno nas zabrinjava što su kazne počiniteljima većinom uvjetne. Presude vezane uz prisilu uvjetne su u više od 70 posto slučajeva. Takve kazne ne postižu svrhu kažnjavanja da počinitelj ponovno ne čini prekršaje ili kaznena djela. Svjedoci smo u svim recentnim događajima da je to neodrživo. To u društvu generira čitav niz drugih kaznenih djela - istaknuo je.

Glavni ravnatelj policije kazao je i kako policijski službenici sve češće izražavaju frustraciju zbog blagih kazni i dugotrajnih sudskih postupaka.

Milina je ispričao i kako policija kontinuirano radi na usavršavanju policijskih službenika kako bi se slični slučajevi spriječili.

Na pitanje o sigurnosnim rizicima i ljetnoj sezoni, kazao je kako su sigurnosni pokazatelji za prvi šest mjeseci iznimno dobri.

- Razriješenost kaznenih djela iznosi 74 posto, a bilježimo pad u pojedinim oblicima kriminaliteta, poput broja ubojstava i razbojništava. Policija je svakodnevno posvećena tim izazovima. Na početku smo vrhunca turističke sezone, što se vidi i u prometu, sigurnosnim događajima i javnim okupljanjima. Sinoć smo imali prvu večer festivala Ultra. Prošla je na zadovoljavajućoj razini, ali uz velik napor i požrtvovnost svih rodova policije - zaključio je.