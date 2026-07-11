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NAKON NOVOG NAPADA

Milina: 'Kazne za napade na policajce su preblage, više od 70% njih su na kraju uvjetne'

Piše 24sata,
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Milina: 'Kazne za napade na policajce su preblage, više od 70% njih su na kraju uvjetne'
Zagreb: Sabor o radu policije u 2024. i Zakonu o nadzoru državne granice | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Glavni ravnatelj policije upozorava da je prošle godine zabilježeno 250 slučajeva prisile prema policijskim službenicima, te da oni sve više izražavaju frustraciju zbog blagih kazni

Policijski posao je nepredvidiv, nikad ne znate što vas očekuje, bez obzira na dob osoba s kojima postupate, komentirao je za Dnevnik HRT-a napad na mladu policajku na Ugljanu glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Mladoj kolegici je poželio brz oporavak.

Ipak, upozorio je kako su kazne u većini slučajeva preblage. Prošle godine zabilježeno je 250 slučajeva prisile prema policijskim službenicima.

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- Imamo i napade i pokušaje ubojstava. To je brojka koja se godinama ponavlja. Posebno nas zabrinjava što su kazne počiniteljima većinom uvjetne. Presude vezane uz prisilu uvjetne su u više od 70 posto slučajeva. Takve kazne ne  postižu svrhu kažnjavanja da počinitelj ponovno ne čini prekršaje ili kaznena djela. Svjedoci smo u svim recentnim događajima da je to neodrživo. To u društvu generira čitav niz drugih kaznenih djela - istaknuo je.

Glavni ravnatelj policije kazao je i kako policijski službenici sve češće izražavaju frustraciju zbog blagih kazni i dugotrajnih sudskih postupaka.

Milina je ispričao i kako policija kontinuirano radi na usavršavanju policijskih službenika kako bi se slični slučajevi spriječili. 

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Na pitanje o sigurnosnim rizicima i ljetnoj sezoni, kazao je kako su sigurnosni pokazatelji za prvi šest mjeseci iznimno dobri.

- Razriješenost kaznenih djela iznosi 74 posto, a bilježimo pad u pojedinim oblicima kriminaliteta, poput broja ubojstava i razbojništava. Policija je svakodnevno posvećena tim izazovima. Na početku smo vrhunca turističke sezone, što se vidi i u prometu, sigurnosnim događajima i javnim okupljanjima. Sinoć smo imali prvu večer festivala Ultra. Prošla je na zadovoljavajućoj razini, ali uz velik napor i požrtvovnost svih rodova policije - zaključio je.

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