Milinović: 'Nitko nema pravo misliti da smo nepismeni, pa da nas dokumentima mogu trovati'

Gradonačelnik Gospića Darko Milinović poručio je u utorak da zahtijeva od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije "jasno očitovanje" stoje li iza tvrdnje da za pogon za preradu litija ne treba studija utjecaja na okoliš. Ako se potvrdi da ne treba, Grad Gospić će poduzeti sve pravne radnje da to ospori, naglasio je Milinović na izvanrednoj konferenciji za novinare u Gospiću i dodao da će se tražiti i ishođenje okolišne dozvole po kojoj će se moći redovito kontrolirati proizvodni procesi.

Milinović je naglasio da je za Grad Gospić relevantno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije iz 2024. dano na temelju elaborata ulagača koje je poslužilo za izdavanje građevinske dozvole te da "postoje nedoumice" jer da u ministarstvu spominju i elaborate iz 2023. i 2025.

O ovome otprije tri godine Grad Gospić je slučajno saznao na temelju upita jednog građana, a s ovim od prošle godine nije uopće, dodao je Milinović.

Rekao je i da po dokumentima iz 2023. i 2025. treba studija utjecaja na okoliš, a a po dokumentu iz 2024. ne treba.

Upitao je i kako to da po mišljenju iz 2023. treba jer se kani proizvoditi četiri tisuće tona opasnih kemikalija, a po dokumentu iz 2024. ne treba, mada spominje proizvodnju od deset tisuća tona.

- Dakle, ako proizvodiš više - ne treba. Time se poručuje investitorima da proizvode što više kemikalija, a na to ne pristajemo - upozorio je Milinović.

Podsjetio je da je desetak javnopravnih tijela dalo pozitivna mišljenja za takvo ulaganje, među ostalima i rješenje o prihvatljivosti za ekološku mrežu Ličko-senjske županije.

Naveo je i kronologiju komunikacije s ministarstvom s kojom nije zadovoljan te da je nailazio "na ogluhe" dok nije uspio ishoditi sastanak zaprijetivši dolaskom s autobusima pred ministarstvo i podizanje šatora.

- Nitko nema pravo misliti da smo nepismeni, pa da nas raznim dokumentima mogu trovati. Nisu budućnost ove županije nezakonito odlagalište, litij niti migrantski centar u srcu Plitvica - poručio je Milinović.

Napomenuo je da nitko ne treba „hodočastiti“ da štiti građane Gospića, „nikakvi troskoti“, nego da je to njegova obveza. „Nešto je trulo u državi Danskoj, nemar, neznanje ili namjera. Takva tvornica ne može niknuti u Gospiću bez vrlo jasne procedure“, rekao je Milinović.

Izvijestio je da je održao sastanak s investitorima iz tvrtke Jedro lithium i da im je poručio da će kod izdavanja uporabne dozvole insistirati na nadstandardima.