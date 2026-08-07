Fond o sanaciji u Gospiću: Sve bi moglo koštati do 125 milijuna €

Nakon što je USKOK objavio nalaz i mišljenje te dopunu nalaza vještaka, koji potvrđuju onečišćenje na području ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću, zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) Mirko Budiša u emisiji HRT-a Dobro jutro Hrvatska govorio je o mogućim načinima sanacije.

- Ako govorimo o zakopanom otpadu, postoje četiri potencijalna načina sanacije. Prvi način, ono što je bilo predloženo kao privremeno rješenje, je tzv. enkapsulacija, prekrivanje otpada vodonepropusnim slojem kako bi se spriječilo procjeđivanje oborina kroz tijelo tog nelegalno odloženog otpada. Time bi se spriječila i kontaminacija podzemnih voda i vodonosnika. To bi koštalo od dva do tri milijuna eura - rekao je zamjenik direktora FZOEU Mirko Budiša.

No, dopuna nalaza pokazala je da je do procjeđivanja već došlo odnosno da su kemikalije prodrijele u podzemne vode nizvodno od odlagališta. Druga mogućnost je potpuno uklanjanje otpada i njegov prijevoz na odlagalište opasnog otpada u inozemstvu.

- Druga opcija je da se taj otpad u potpunosti iskopa i odveze na odlagalište opasnog otpada. Nažalost, takvo odlagalište u Hrvatskoj nemamo. Prošli tjedan smo na desetak adresa takvih odlagališta u Europskoj uniji uputili upit. To bi koštalo od 20 do 25 milijuna eura - kazao je. Treća opcija je najskuplja i cijena joj prelazi 100 milijuna eura.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Treća opcija je da se taj otpad iskopa i odveze u spalionicu. To bi koštalo između 100 i 125 milijuna eura - rekao je.

Kao četvrtu mogućnost naveo je stabilizaciju otpada.

- Četvrta opcija koju razmatramo je solidifikacija, odnosno stabilizacija. Otpad bi se putem fizikalno-kemijskih metoda iz opasnog preveo u neopasni. Kao takav bi se mogao odložiti na odlagalište neopasnog otpada. To bi koštalo od 10 do 15 milijuna eura - istaknuo je.

Na njegove riječi na društvenoj mreži reagirali su iz građanske inicijative Gospić je naš dom.

- Ovo što govori zamjenik ravnatelja Fonda, Mirko Budiša, potpuno je u suprotnosti sa zaključcima sastanka s Vladom od prije 10 dana na kojem je i sam prisustvovao! Dalje, metode koje spominje, a koje ostavljaju mogućnost ili prekrivanja ili solidifolacije i odlaganja na području Like je, kao smo rekli također na sastanku, neprihvatljivo. Prekrivanje je trebalo biti preventivna mjera. Kao što je i solidifikacija trebala i mogla biti preventivna mjera. Vrijeme za obje bilo je prije godinu i pol, dok se čekalo uklanjanje. Danas to više nisu preventivne mjere nego zamjena za sanaciju. A ono što je neshvatljivo - Fond nakon godinu i pol dana tek razmišlja o metodama!!! Što ste radili zadnjih godinu i pol dana?! - objavili su iz inicijative.

Ističu da bilo kakve rasprave o postupku provođenja nabave za sanaciju, više ne dolaze u obzir te traže hitni pregovarački postupak i hitnu sanaciju koja podrazumijeva i iskopavanje i odvoženje otpada.

Nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući prije nekoliko dana na RTL-u rekao da im je stiglo opsežno vještačenje s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu na više od 350 stranica i da “nalaz nije sjajan” te da je “Lika na tom području zagađena”, Uskok je nalaz i mišljenje te dopunu nalaza objavio na svojim stranicama.

Riječ je o istrazi koja se vodi protiv varaždinskog poduzetnika Josipa Šinceka, njegove supruge Monike i ostalih zbog ilegalnog odlaganja otpada u Varaždinu, Gospiću i Benkovcu.

24sata Gospić: Vjeko Bušić i članovi inicijative "Gospić je naš dom" kod ilegalnog odlagališta teških metala i mikroplastike | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nalaz je pokazao da se, nažalost, dogodilo sve ono na što smo upozoravali da se može dogoditi i da je hitno postupanje zapravo bila obveza, a svi su ga ignorirali. Na mjestu lokacije i u krugu 50 metara postoji trajno zagađenje mikroplastikom i teškim metalima, a kroz pukotine je došlo i do prodiranja antimona kao teškog metala i mikroplastike u podzemne vode, nizvodno od predmeta onečišćenja - kazao nam je član građanske inicijative Gospić je naš dom. Zahtijevaju hitnu sanaciju odmah.

- Dakle, više nema čekanja i više nema nekakvih produljivanja rokova. Odmah i sad mora se pristupiti sanaciji kako bi se spriječilo daljnje onečišćenje. Koje postoji, postoji ugroza i to se jasno navodi u mišljenju vještaka - odlučni su građani.

Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Splitu je pozvao Vladu da zbog ilegalnog odlaganja otpada u Lici proglasi izvanredno ekološko krizno stanje ocijenivši da je riječ o jednoj od najvećih ekoloških kriza u Hrvatskoj.

Troskot je ustvrdio da je riječ o "ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji i ugrozi nacionalne sigurnosti" te rekao da problem ne pogađa samo Gospić i Liku, nego i područje nizvodno od rijeke Like prema Gackoj, grad Senj i otoke sjevernog primorja.

- Ljudi nisu ni svjesni što znači vječna kemikalija - PFAS. Ona se zove vječna jer jednom kada uđe u ekosustav ne može se izbaciti van. Ne možemo mi čekati nekakvu javnu nabavu tog ilegalnog otpada koji se nalazi ispod zemlje, nego se to mora stavljati u bačve i spremnike i to mora ići duboko ispod zemlje na isti način kao što se sanira nuklearni otpad - smatra Troskot.