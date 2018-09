Pisao podršku Račanu, a zbog Mirka Norca se vezao lancima

Milinović je navukao bijes predsjednika stranke Andreja Plenkovića i ostalog vodstva kada je organizirao četiri autobusa i došao u Zagreb u središnjicu kako bi se borio za stranačke izbore u Gospiću. To je okarakterizirano kao udar na stranku iako je Milinović samo tvrdio da je došao razgovarati o datumu izbora.

Plenković raspustio lički HDZ

Odnos između Plenkovića i Milinovića nikad nije bio posebno dobar, a kulminacija loših odnosa dogodila se u siječnju ove godine kada je Plenković rasputio lički HDZ.

- Raspustili smo organizaciju ličko-senjskog HDZ-a, imenovali povjerenstvo od 10-ak članova. Očekujemo da će se u sljedećim mjesecima održati novi izbori. Novi natječaji postoje da bi se birali najbolji kandidati, iza takvog načela stojimo, zato smo donijeli ovakvu odluku. Smatramo da je ovo bila jedna neprimjerena reakcija župana. Ona je bila van nadležnosti, ovo su odluke koje donosi ministarstvo na temelju natječaja - rekao je tada Plenković. Raskol se dogodio zbog izbora novog ravnatelja Nacionalnog parka Plitvička jezera. Milinović je gurao svoju kandidatkinju Antoniju Dujmović, ali je na temelju odluke povjerenstva Ministarstva zaštite okoliša, izabran Tomislav Kovačević, kandidat resornog ministra Tomislava Čorića. Milinović je zbog toga podnio ostavku na funkciju šefa županijskog HDZ-a, a samo nekoliko dana kasnije Plenković je raspustio lički HDZ.

Bio je to veliki test za Plenkovića, kojemu od prvog dana desna struja u stranci radi o glavi, a kojoj pripada i Darko Milinović. Pitali su mnogi ima li Plenković 'muda' kazniti Milinovićev neposluh, obzirom da je to najmoćniji HDZ-ovac u Lici, zovu ga 'lički Putin', a nakon što je objavio da podnosi ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a nikome u središnjici stranke nije bilo svejedno. Milinović naime ima punu podršku županijske organizacije, koja redovito na svakim izborima donosi puno glasova stranci. Da s njim nema šale, Milinović je pokazao i na presici u Gospiću u siječnju.

- Ne dopuštam da mi kvazi HDZ-ovci kao što je Ćorić omalovažava ljude iz ličko senjske županije i da kaže da ovdje nema sposobnih ljudi. Ovo je kap koja je prelila čašu, ličko senjski HDZ je došao do crte iza koje nema natrag. Ovo nije pobuna protiv šefa stranke, i to još jednom naglašavam. Očekujem podršku Andreja Plenkovića. Ovo je pobuna ličko senjskog HDZ-a koja tinja već godinu dana, pobuna protiv ministra Ćorića koji nema našu podršku. S Ličko senjskom županijom se neće upravljati iz Zagreba. To sam rekao Ivi Sanaderu, Jadranki Kosor, Tomislavu Ćoriću... Kvazi HDZ-ovci nisu u ličko senjskom HDZ-u dobrodošli - poručio je Milinović. Bio je jedan od najoštrijih napada na središnjicu u Zagrebu otkako je Plenković preuzeo vođenje stranke i iako se ovih mjeseci činilo da se 'lička divizija' primirila, očito je da je svih ovih mjeseci stvar kuhala.

Drugi HDZ-ovac s najviše preferencijalnih glasova

Milinović nikad nije krio da za razliku od Plenkovića pripada tvrdoj desnoj struji HDZ-a i unatoč tomu što nikada nije javno istupao protiv Plenkovića, javna je tajna da mu Plenković nije ni blizu vrha liste omiljenih kolega iz stranke. Milinovićeva pobuna mogla bi pokrenuti lavinu nezadovoljstva u HDZ-u, koje već dugo tinja, ali nitko nije 'probio led' i pobunio se protiv Plenkovića. Milinović je u HDZ-u dok je njime vladao Tomislav Karamarko bio potpuno marginaliziran, a u vrh stranke se vratio par mjeseci prije Karamarkovog pada. U samo predsjedništvo stranke se vratio na zadnjim izborima, kada je bio drugi HDZ-ovac s najviše preferencijalnih glasova. Prvi je bio bivši član stranke Zlatko Hasanbegović.

Sa tih je izbora ostala upamćena sms poruka koju su članovi HDZ-a dobili o tome kako se trebaju ponašati na predizbornim skupovima. U sms poruci je pisalo ovo: "Kada se u dvorani pojavi Dado, barjaktari neka razviju zastave, svirat će pjesma Gospić gazi sve, ona ista kada je Ivo Sanader dolazio, prionite dugom aplauzu, sve dok On ne prođe parketom i aplaudirajte sve dok ne sjedne. Kada počne svirati himna, pjevajte iz svega glasa i obavezno ruka na srcu. Kada voditeljica najavi: dame i gospodo, pozdravite ‘čovjeka koji zna kako’ brzo ustanite s mjesta i krenite u dugi aplauz, i počmite jako skandidati Dado, Dado, Dado… Kada bude blatio protivnike, onda iz sveg glasa žviždite”, tražilo se od članstva, koje se upućuje da se “uvijek razviju zastave da se vidi domoljubni štih, jer Dado to voli”, a premda je šank otvoren, nedvosmisleno se savjetuje da publika “bude vesela, ne i pripita”.

Milinović je više puta ponavljao da nikada u životu ni on ni bilo koji član njegove obitelji nije bio u partiji, ali je zaboravio da je od 1988. do 1989. bio je predsjednik Saveza socijalističke omladine Gospića. Početkom 1990. objavio je kao mladi vojnik pismo u Večernjem listu u kojem je branio Ivicu Račana od kritika zbog odlaska s 14. kongresa SKJ koje su mu tijekom posjeta Donjem Lapcu uputili tamošnji komunisti. "Pa, dragi komunisti D. Lapca, ako tako mislite bilo bi dobro da što prije istupite, kako Vi kažete, iz SKH jer nam takav ultimativan OK SKH i ne treba", stajalo je u tom pismu.

Zbog Norca se vezao lancima

Dragovoljac je Domovinskog rata. Specijalizirao je ginekologiju 1996. Bio je voditelj Odjela za ginekologiju i porodništvo u gospićkoj bolnici. Član poglavarstva Gospića postao je 1998. Te godine je preuzeo i dužnost ravnatelja gospićke bolnice. 2000. je postao član Predsjedništva HDZ-a i predsjednik gospićkog HDZ-a. 2001. se u znak prosvjeda zbog uhićenja Mirka Norca prosvjedno vezao lancima.

2002. je postao dožupan ličko-senjski i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a.

Za zastupnika u Hrvatski sabor izabran je 2003. Bio je potpredsjednik Sabora, član Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb. Dvije godine kasnije je obranio magistarski rad „Minimalno agresivan terapija cervikalnih intraepitelnih neoplazija u cilju očuvanja fertilne sposobnosti žena“. 2007. je završio Visoku poslovnu školu Libertas gdje je studirao o nadzoru i korporativnom upravljanju za članove nadzornih odbora i upravnih vijeća. 2008. je postao ministar zdravstva i socijalne skrbi. Nakon odlaska Sanadera nastavio je obnašati ministarsku dužnost. 2009. je postao zamjenik predsjednice HDZ-a Jadranke Kosor. Nakon gubitka vlasti 2011. vratio se u bolnicu u Gospić. U svibnju 2012. kandidirao se za predsjednika HDZ-a.

Na Karamarkovoj crnoj listi

Vodio je žestoku kampanju protiv protukandidata Tomislava Karamarka optužujući ga da je 'umočen u kriminal'. Nakon poraza u prvom krugu, svojim pristašama je dao preporuku da glasuju za Karamarka no to nije bilo dovoljno da mu se Karamarko smiluje i tako je Milinović završio na njegovoj crnoj listi. I 2013. je predsjednik HDZ-a Ličko-senjske županije, ali nije u stranačkom vodstvu. Blagajnica HDZ-a Branka Pavošević je Uskoku 2011. kazala kako je Darko Milinović svakog mjeseca od nje iz stranačke blagajne dobivao 8 do 10 tisuća kuna.

- Milinović bi me znao nazvati i pitati, Branka ima li ono za mene - kazala je dodajući kako je znala o čemu se radi te se dogovorili kada da dođe.

Primao novac iz stranačke blagajne

Milinović je u početku nijekao da je primao novac, kasnije je tvrdio kako je sve što je dobio dao za crkvu u Bilaju.

U Gospiću je sagradio kuću od 350 četvornih metara stambenog prostora. Rekao je da mu je namještaj kupio otac. Na Viru ima vikendicu. Vozi Audi A6. U braku je sa suprugom Blaženkom, ekonomisticom zaposlenom u Hrvatskim šumama u Gospiću, ima troje djece. Dvije kćeri, Antoniju i Mirnu, koje su studirale ekonomiju u Zagrebu, i sina Marka.

Njegova mlađa kćerka Mirna bavi se pjevanjem. Osvojila je prve nagrade na festivalu "Prvi pljesak" dva puta zaredom. Starija kćerka Antonija nije prošla na prijamnom ispitu na Medicinskom fakultetu dok je on bio ministar.

- Znam kako stvari funkcioniraju, no ja tako ne funkcioniram - kazao je onima koji su ga pitali zašto joj nije pomogao.