Miloš iz Beograda htio je u Hrvatskoj raditi sezonu: Zbog Instagram objave je protjeran

Naizgled rutinski zahtjev za radnu dozvolu i privremeni boravak u Hrvatskoj za državljanina Srbije Miloša P. iz Beograda pretvorio se u pravni spor koji je završio pred Ustavnim sudom, javlja Jutarnji list. Umjesto zaposlenja u turizmu, uslijedila je odluka o protjerivanju iz Hrvatske, a ključni razlog bila je objava na društvenim mrežama koju su sigurnosne službe ocijenile prijetnjom nacionalnoj sigurnosti.

Sve je počelo 2020. godine kada je Miloš P., poput brojnih državljana susjednih zemalja, odlučio potražiti sezonski posao na hrvatskoj obali. U Policijskoj postaji Korčula podnio je zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad, navodeći da namjerava raditi kao pomoćni radnik u turizmu, odnosno pomoćni konobar. Očekivao je da je riječ o administrativnoj proceduri koju treba završiti prije potpisivanja ugovora s poslodavcem.

No, postupak izdavanja dozvole uključuje sigurnosnu provjeru, pri čemu se o svakom zahtjevu očituje Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA). Upravo je ta provjera u njegovu slučaju dovela do potpuno drukčijeg ishoda.

Pregledom njegovih profila na društvenim mrežama SOA je pronašla objavu na Instagramu u kojoj je, uz fotografiju, iznosio velikosrpske stavove usmjerene protiv Hrvatske i njezina teritorijalnog integriteta. Sigurnosna služba zaključila je da takav sadržaj predstavlja sigurnosnu zapreku te preporučila odbijanje njegova zahtjeva za boravak i rad, piše Jutarnji.

Na temelju tog mišljenja nadležna policijska uprava odbila je izdati dozvole, a Milošu P. naloženo je da napusti Hrvatsku. S takvom odlukom nije se pomirio. Najprije je podnio žalbu na rješenje Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, no ona je odbijena. Nakon toga pokrenuo je upravni spor, ali ni pred Upravnim sudom nije uspio osporiti odluku. Postupak je nastavljen pred Visokim upravnim sudom, a na kraju je pravnu zaštitu zatražio i pred Ustavnim sudom. Ni to mu nije upalilo.

Ustavni suci odbili su njegovu tužbu zaključivši da su sva nadležna tijela postupala u skladu sa zakonom te da mu odbijanjem dozvole za boravak i rad, kao ni mjerom udaljenja iz Hrvatske, nisu povrijeđena ustavna prava.