Milošević: Srpska manjina želi biti slobodna zajednica u RH

Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Boris Milošević poručio je u ponedjeljak, povodom obilježavanja Sretenja Gospodnjeg u Zagrebu, kako srpska nacionalna manjina 'želi biti slobodna zajednica u bogatoj i snažnoj Hrvatskoj' te partnerske i dobrosusjedske odnose Hrvatske i Srbije.

„U javnosti je normaliziran govor u kojem se označavamo kao neprijatelji države, strani agenti, špijuni koji rade sve da naštete državi u kojoj su rođeni, žive i rade. Sve što mi želimo i sve što zapravo radimo je suprotno od toga. Želimo slobodnu i kreativnu zajednicu koja će pokazati sve svoje potencijale u bogatoj i snažnoj Hrvatskoj”, naglasio je predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milošević na obilježavanju Sretenja Gospodnjeg, a navodi se u priopćenju.

Ali isto tako, poručio je, "želimo uspješnu i jaku Srbiju. Srbiju koja će pronaći svoj unutrašnji mir i dobrosusjedske i partnerske odnose između dvije zemlje, Hrvatske i Srbije, koje će poštovati jedna drugu, surađivati jedna s drugom na mnogim poljima, od ekonomije do manjinskih prava". To smo, dodao je, prije nekoliko dana zajedno rekli u Beogradu s našim prijateljima iz Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV).

Srpsko narodno vijeće, u suradnji sa Srpskim kulturnim društvom „Prosvjeta”, Srpskim privrednim društvom „Privrednik”, Srpskim demokratskim forumom i Sportsko rekreativnim društvom Srba u Hrvatskoj, organiziralo je obilježavanje Dana državnosti Srbije - Sretenje u Srpskom kulturnom centru u Zagrebu. Uz veliki broj pripadnika srpske zajednice, obilježavanju Sretenja nazočio je i episkop Kirilo, administrator mitropolije zagrebačko-ljubljanske SPC-a, s obzirom na to da je Sretenje Gospodnje važan crkveni praznik kojim pravoslavni vjernici obilježavaju 40 dana nakon Božića.

Skupu su nazočili i Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a, Anja Šimpraga, saborska zastupnica SDSS-a, Nandor Čapo, ravnatelj Uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Dejana Peruničić, otpravnica poslova u veleposlanstvu Republike Srbije u Zagrebu, Čedomir Višnjić, te drugi brojni ugledni pripadnici srpske zajednice u Zagrebu i Hrvatskoj.