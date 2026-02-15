Obavijesti

SKANDALOZNO PONAŠANJE DP-OVCA

Dabro pjevao o Paveliću 'samo za Milorada'. Pupovac: 'Javno poticanje na mržnju i nasilje...'

Piše HINA, Ivan Pandžić,
Zagreb: Političar i saborski zastupnik Milorad Pupovac | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Predsjednik SDSS-a nazvao istup saborskog zastupnika Josipa Dabre najgrubljim oblikom ustaškog poručivanja, upozoravajući na prijezir prema Ustavu i međunarodnim zakonima

Admiral

Dabrino pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića 'samo za Milorada' predstavlja jedan od najgrubljih i najotvorenijih oblika javnog odašiljanja ustaških poruka, kazao je za 24sata predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac.  Kaže kako "nakon ZDS u Saboru ovo predstavlja najveće veličanje ustaštva..."

Pupovac je oštro osudio istup saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, koji je pjesmom veličao čelnika NDH-a Antu Pavelića, nazivajući ga 'vođom svih Hrvata', što Pupovac smatra otvorenom prijetnjom, poticanjem na mržnju i nasilje te prijezir prema Ustavu. 

"Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića od strane bilo koga, a kamo li člana Hrvatskog sabora i člana vladajuće većine, predstavlja moralni i politički sunovrat bez presedana. Posvećivanje te pjesme predstavniku naroda nad kojim je Pavelićev ustaški režim Nezavisne Države Hrvatske provodio zločin povijesnog istrebljenja predstavlja otvorenu prijetnju, javno poticanje na mržnju i nasilje”, komentirao je Pupovac u nedjelju najnoviji 'videouradak' saborskog zastupnika DP-a Josipa Dabre, u kojem se u jednom dijelu obraća i njemu.

Pjevanje te pjesme, istaknuo je Pupovac u izjavi za Hinu, i njoj sličnih pjesama u kojima se veliča ustaštvo predstavlja poricanje Ustava Republike Hrvatske i njezinih zakona, koje su dužni poštivati svi njezini građani a članovi najvišeg zakonodavnog tijela posebno.

Pjevanje pjesme u slavu Ante Pavelića, a 'samo za Milorada', predstavlja prijezir ne samo prema Ustavu na koji je kao zastupnik prisegao nego i prijezir prema međunarodnim aktima, kojih je Republika Hrvatska potpisnica, a kojima se međunarodni poredak štiti od povreda humanitarnog prava, ratnih zločina i zločina genocida, ustvrdio je Pupovac.

"Možda to Josip Dabro ne zna, ali je vrijeme da i on i svatko drugi sličan njemu to od nekog nauči”, zaključio je čelnik SDSS-a.

Podsjećamo, na Facebooku je danas objavljena videosnimka s „pokladnog jahanja” u Komletincima, sela u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na kojoj Dabro ovoga vikenda pjeva pjesmu „Kad je Stjepan Radić umirao”, poznatu i pod nazivom „1928.”.

Pritom, uz poznate stihove pjesme, Dabro dodaje i stihove„u Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”, što je referenca na Antu Pavelića, čelnika ustaške NDH, koji je pokopan u glavnom gradu Španjolske. Usto, Dabro dodaje i da su ti stihovi „samo za Milorada”, aludirajući na saborskog zastupnika SDSS-a Milorada Pupovca.

OSTALO

