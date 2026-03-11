Obavijesti

News

Komentari 0
TVRDE IZVORI

Minirali Hormuz: Iran prijeti cijenom nafte od 200 dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Minirali Hormuz: Iran prijeti cijenom nafte od 200 dolara
Foto: ROYAL THAI NAVY

Prema izvorima upoznatima sa situacijom, Teheran je minirao ključni pomorski prolaz kojim prolazi petina svjetske nafte i LNG-a, što bi moglo dodatno zakomplicirati ponovno otvaranje rute.

Iran je postavio desetak mina u Hormuškom tjesnacu, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom, što će vjerojatno zakomplicirati ponovno otvaranje uskoga plovnog puta, važne rute za otpremu nafte i ukapljenog prirodnog plina. Izvoz nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz strateški važan uski prolaz uz iransku obalu učinkovito je obustavljen ratom koji su prije 12 dana pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, što je pridonijelo porastu svjetskih cijena energije. Iransko vojno zapovjedništvo u srijedu je reklo da bi svijet trebao biti spreman na to da će cijena nafte doseći i 200 dolara po barelu. Jedan je izvor rekao da su lokacije većine mina poznate, ali je odbio reći kako se SAD planira nositi s njima. CNN je prvi izvijestio o miniranju tjesnaca u utorak.

Visoki francuski i njemački dužnosnici u srijedu su rekli da nema indikacija da su postavljene mine.

USKO GRLO VIDEO Iran minira Hormuz! SAD napao iranske brodove
VIDEO Iran minira Hormuz! SAD napao iranske brodove

Iran već dugo prijeti da će uzvratiti na svaki vojni napad miniranjem tjesnaca. Oko petine globalne nafte i LNG-a obično prolazi kroz tjesnac, a mogućnost Teherana da obustavi isporuku kroz kanal daje mu golemu prednost nad Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima.

Američka vojska tvrdi da je ciljala iranske brodove za postavljanje mina, eliminiravši ih 16 još u utorak. No američka mornarica dosad je odbila pružiti zaštitu i pratnju komercijalnim brodovima kroz tjesnac.

PORUKA ARAPIMA I EUROPLJANIMA Iran postavio uvjet za slobodnu plovidbu kroz Hormuz
Iran postavio uvjet za slobodnu plovidbu kroz Hormuz

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zatražio da Iran odmah ukloni sve mine postavljene u tjesnacu, dodavši da će se suočiti s posljedicama ne učini li to.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sve više nesuglasica između SAD-a i Izraela oko završetka rata: Novi kaos u Hormuzu...
IZ MINUTE U MINUTU

Sve više nesuglasica između SAD-a i Izraela oko završetka rata: Novi kaos u Hormuzu...

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je da pokreće „najintenzivniju i najtežu operaciju“ od početka sukoba
Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu
NOVO TUMAČENJE POREZNE

Ovo sigurno niste znali: Porez na nekretnine će naplatiti i ako je stan iznajmljen tvrtki ili obrtu

Do kraja prošlog tjedna dobili su čak 7633 žalbe i prigovora na pogrešnu naplatu poreza, a oni još i dalje stižu. I čitateljici koja je iznajmila stan tvrtki za stanovanje radnika, stigao porez: 'Ustanu se živi, to je pogrešno'
Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'
PRVI PUT SU JELE SLADOLED

Stradale curice iz Afrike su stigle na liječenje u Zagreb: 'Ljudi su nam prilazili i htjeli pomoći'

Djevojčice u srijedu idu na Zaraznu gdje ih čekaju prvi pregledi. Nakon što se testiraju na bolesti i obave svi potrebni pregledi, liječenje bi se trebalo nastaviti na Rebru - kaže nam Josipa Galić.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026