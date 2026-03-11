Minirali Hormuz: Iran prijeti cijenom nafte od 200 dolara

Iran je postavio desetak mina u Hormuškom tjesnacu, rekla su dva izvora upoznata sa situacijom, što će vjerojatno zakomplicirati ponovno otvaranje uskoga plovnog puta, važne rute za otpremu nafte i ukapljenog prirodnog plina. Izvoz nafte i ukapljenog prirodnog plina kroz strateški važan uski prolaz uz iransku obalu učinkovito je obustavljen ratom koji su prije 12 dana pokrenule Sjedinjene Države i Izrael, što je pridonijelo porastu svjetskih cijena energije. Iransko vojno zapovjedništvo u srijedu je reklo da bi svijet trebao biti spreman na to da će cijena nafte doseći i 200 dolara po barelu. Jedan je izvor rekao da su lokacije većine mina poznate, ali je odbio reći kako se SAD planira nositi s njima. CNN je prvi izvijestio o miniranju tjesnaca u utorak.

Visoki francuski i njemački dužnosnici u srijedu su rekli da nema indikacija da su postavljene mine.

Iran već dugo prijeti da će uzvratiti na svaki vojni napad miniranjem tjesnaca. Oko petine globalne nafte i LNG-a obično prolazi kroz tjesnac, a mogućnost Teherana da obustavi isporuku kroz kanal daje mu golemu prednost nad Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima.

Američka vojska tvrdi da je ciljala iranske brodove za postavljanje mina, eliminiravši ih 16 još u utorak. No američka mornarica dosad je odbila pružiti zaštitu i pratnju komercijalnim brodovima kroz tjesnac.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zatražio da Iran odmah ukloni sve mine postavljene u tjesnacu, dodavši da će se suočiti s posljedicama ne učini li to.