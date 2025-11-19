Obavijesti

News

Anušić: Srbija neće ući u EU, ako ne riješi pitanje o nestalima

Piše HINA,
Foto: MORH

Ministar obrane jasno poručio da Hrvatska neće podržati srpski put u EU dok se ne rasvijetli sudbina 1740 nestalih iz Domovinskog rata.

Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu da Hrvatska neće dati Srbiji zeleno svjetlo za ulazak u EU ne riješi li se pitanje nestalih osoba. 

"Pitanje nestalih i pitanje ulaska Srbije u Europsku uniju dvije su povezane stvari", rekao je Anušić novinarima nakon ispraćaja 44. kontigenta hrvatskih vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. 

"Ne može se dogoditi da jedna država nema riješena bilateralna pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svjetlo za ulazak u EU", kazao je hrvatski ministar obrane. 

"Pitanje nestalih ključno je u odnosima Hrvatske i Srbije i očekujemo da Srbija ispuni svoju obvezu", naglasio je. 

Hrvatska još traga za posmrtnim ostacima 1740 osoba nestalih u agresiji na Hrvatsku.

Anušić je danas u Đakovu sudjelovao u ispraćaju 151 hrvatske vojnikinje i vojnika u misiju KFOR-a na Kosovu. Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, motorizirana je pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj kosovskih snaga sigurnosti i medicinski tim.

