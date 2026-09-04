Ministar Bačić o otpadu u Lici: 'Ovdje smo svi na određeni način trebali reagirati brže...'

Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, gostovao je na RTL-u gdje je govorio otpadu u Lici, velikom prosvjedu koji je u subotu najavljen u Zagrebu, sanaciji otpada...

Na početku su ga pitali strahuje li od sutrašnjeg prosvjeda, može li to poljuljati Vladu...

- Prije svega, ja razumijem zabrinutost naših građana zbog nelegalno odloženog otpada u Lici. Razumijem i njihovo pravo da tu svoju zabrinutost iskažu na prosvjedu, ali naša je odgovornost, kao Vlade, da učinimo sve kako bismo taj otpad uklonili iz Like i u tom smislu poduzimamo sve potrebne korake. Ono što mogu poručiti građanima je da će Vlada taj otpad u najkraće mogućem roku i sukladno zakonu, ukloniti s te lokacije - kazao je Bačić, piše Net.hr.

Dalje kaže kako će, neovisno o broju ljudi na prosvjedu, u idućih mjesec ili dva odraditi veliki posao u odvozu 650 tona neopasnog otpada koji je u vrećama...

- Nadalje ćemo ukopani dio opasnog otpada prekriti kako ne bi zbog kiša došlo do procjeđivanja tog opasnog otpada u tlo i provest ćemo proceduru koja je trenutačno u fondu, a to je da se realiziraju ponude za odvoz opasnog rasutog otpada, negdje oko 4,5 tisuće opasnog otpada. Prema tome, neovisno o broju ljudi na prosvjedu, naša je odgovornost da to uklonimo sukladno zakonu i kako ne bi došlo do dodatnog zagađenja. Pri tome pratimo kvalitetu zraka, tla i vode. Poruku koju večeras mogu poslati je da je voda zdrava, kvalitetna - kazao je Bačić

A kada će se u potpunosti ukloniti otpad?

- Dakle, ja bih još samo jednu stvar dodao, koju do sada nismo komunicirali. Ja sam, kao potpredsjednik Vlade, 28. srpnja primio predstavnike inicijative 'Gospić je naš dom'. Na tom sam ih sastanku detaljno upoznao sa svim aktivnostima Vlade. Vaša je reporterka nakon sastanka bila nazočna na izjavi kada je predsjednik inicijative Bušić izrazio zadovoljstvo našim stavovima. Što se toliko bitno promijenilo u ovih 30-ak dana da se na ovakav način govori kako Vlada nije poduzela određene radnje, kako nismo napravili sve što smo trebali napraviti? Pogotovo kada smo prije 30-ak dana s tom istom građanskom inicijativom razgovarali i u potpunosti ih upoznali sa svim našim planovima i obavijestili ih da će sudjelovati u svim našim daljnjim koracima - kazao je Bačić, piše Net.hr.

Pa je potom malo govorio o oporbi...

- Ja mislim da je oporba, shvativši da Vlada usko surađuje s inicijativom, htjela taj dogovor koliko god je moguće razdvojiti i pokrenuti proceduru kako bi ovu temu držala u javnosti puno snažnije nego što bi to bilo da smo u normalnoj suradnji s građanskim inicijativama, županijom i gradom - kaže Bačić i dodaje kako ne smatra da je oporba izmanipulirala inicijativu.

Inicijativa već godinu i pol dana proziva, apelira, upozorava, piše dopise. Možete li vi, s potpunom odgovornošću, sada reći da niste mogli brže? Pitali su Bačića dalje...

- Pa uvijek se može brže. Ovdje smo svi na određeni način trebali reagirati brže - kazao je ministar, koji na pitanje "Zašto niste reagirali brže?" odgovara:

- Jedno vrijeme, tamo negdje do trećeg studenog, trajali su izvidi od strane tijela progona, od strane USKOK-a i DORH-a i tada se nije moglo na toj lokaciji provoditi određene radnje. Onog trenutka kada je Fondu omogućeno, pokrenuo je svoje aktivnosti, raspisao je prvi natječaj, toga se sjećate, na kojeg se nije javio nitko pa je onda išao drugi natječaj. To je sve zajedno rađeno po zakonu, pa se na određen način malo i vremenski otegnulo, ako tako mogu reći. Naš je plan da u roku 30 dana, nakon što postanu pravomoćne ove dvije odluke – odluka o uklanjanju ovog neopasnog otpada iz ovih velikih vreća, oko 650 tona tih vreća, da se to napravi odmah nakon što postane pravomoćna odluka. Ja mislim da to može puno brže nego što je predviđeno samom dokumentacijom u javnoj nabavi. Da se u roku 30 dana prekrije ovaj dio ukopanog otpada, a da za to vrijeme Fond donese odluku o uklanjanju ovih 4.500 tona opasnog otpada koji se nalazi razasut na terenu - kazao je Bačić dalje...

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je podržao prosvjed, što na to kaže Bačić?

- Mi nemamo luksuz davati samo riječi potpore. Naša je odgovornost, naša je obveza riješiti taj problem, ukloniti otpad, sanirati taj prostor, pratiti trajno da je voda zdrava, da je kvalitetna za piće. Mi na tome moramo raditi - kazao je Bačić, piše net.hr.

