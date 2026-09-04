SKANDAL Skrivaju gdje će otpad odvoziti, a smećem zatrpano i njihovo sjedište u Zaprešiću!

Nema vam tu sad nikoga od njih. Mi smo ovdje samo u najmu, a oni su vlasnik zemljišta, kazali su nam zaposlenici druge tvrtke koje smo zatekli na adresi sjedišta Tabak Grupe u Krapinskoj ulici u Zaprešiću. Naime, čini se kako zemljište koristi nekoliko tvrtki, jedna od njih bavi se distribucijom pića te koristi prostor velikog hangara u kojem imaju skladište i parkirališni prostor za kamione. Tabak Grupa dobila je posao vrijedan 357.500 eura bez PDV-a za uklanjanje i zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća s lokacije bivše tvornice PPK Velebit u Gospiću.

U ograđenom prostoru tvrtke mogli smo vidjeti odložene na tlu crvene smotane plastične cijevi, potom crne cijevi, big bag vreće sa sitnim crnim granuliranim sadržajem, vreće i košare s nekom stiješnjenom crnom masom, kao i gomilu krupnog crnog plastičnog otpada na travi.

- Čuli smo da bi tu trebalo doći smeće iz Gospića i naravno da smo zabrinuti. Tamo je nekad bila tvornica, odvodne cijevi su radili. Gazda je umro, a njegova supruga je prodala zemljište sa svime. Čuli smo da je ta firma radila u Trogiru i da je tamo likvidirana pa su preselili ovamo. Znamo da povremeno dolazi netko, a tko dolazi, što rade, ništa ne znamo - govori jedna mještanka Zaprešića koja živi u blizini.

Sjedište tvrtke u svojevrsnoj je industrijskoj zoni, u tom dijelu Zaprešića nema mnogo kuća, u blizini je pruge i pri kraju slijepe ulice.

Građani Zaprešića, poučeni iskustvom Gospićana, zabrinuti su zbog toga što će biti s otpadom koji im stiže u grad, koliko će tamo ostati i kamo će ga otpremiti.

Riječ je o velikoj količini otpada koja će, prema najavama tvrtke, biti dopremljena u njihov pogon u Zaprešiću, gdje bi trebala proći daljnju obradu. Upravo je ta informacija otvorila niz pitanja među građanima Zaprešića. Najvažnije od njih jednostavno je: što će se s otpadom zapravo događati u Zaprešiću i hoće li ondje biti samo skladišten.

Najmanje 15 adresa

Član uprave Tabak Grupe Ivan Tabak za lokalnu zaprešićku televiziju Zapad izjavio je kako je plan da otpad nakon obrade bude upućen na velik broj odredišta u različitim državama.

- Otpad će nakon obrade biti upućen na najmanje 15 različitih adresa u Europskoj uniji i izvan Europske unije. Ugovoreni posao planiramo završiti i prije predviđenog roka - rekao je.

Tabak je pritom istaknuo kako njihov pogon u Zaprešiću ima kapacitet obrade od 24 tone na dan, zbog čega očekuju da će posao biti završen relativno brzo.

- Odmah nakon dopreme u pogon otpad će ići dalje u obradu - rekao je.

Posebno je istaknuo ono što je, s obzirom na količinu otpada koja stiže u grad, građanima vjerojatno najvažnije čuti.

- Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige - rekao je.

No upravo činjenica da je riječ o stotinama tona otpada koje trebaju stići u Zaprešić otvorila je prostor za dodatna pitanja. Građanima, naime, nije dovoljno samo znati da otpad neće ostati skladišten. Žele znati kakav će se proces obrade provoditi, koliko će dugo otpad biti u pogonu, pod kojim uvjetima će se obrađivati te kako će nakon obrade biti transportiran prema krajnjim odredištima.

Upit smo im poslali i mi, a evo što su nam odgovorili.

- Žao mi je, ali Vam ne možemo reći detalje, naša metodologija je jako bitna za iduće natječaje. Naš proizvodni pogon nalazi se u Zaprešiću, otpad bi tamo trebao ostati par dana do tjedan - stoji u odgovoru koji potpisuje Ivan Tabak. Zanimalo nas je i kamo će slati otpad nakon obrade i mogu li navesti neke tvrtke.

- Nažalost, ne. Kad obradimo, šaljemo ponude na više adresa (naši stalni poslovni partneri) - odgovorio nam je Tabak.

Rok za žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave je deset dana, nakon čega Tabak Grupa u roku od osam mjeseci mora ukloniti tristotinjak tzv. big bag vreća s neopasnim otpadom.

Kao što smo već pisali, riječ je o maloj tvrtki. Tabak Grupa je u vlasništvu bosanskohercegovačkih poduzetnika Kristine Perić (prije Tabak) i Ivana Tabaka. Oni u Tomislavgradu imaju proizvodnju plastičnih cijevi, a u Zaprešiću se bave recikliranjem plastike i imaju, prema podacima Fine, osam zaposlenih. Na stranicama tvrde da jedini imaju novu inovativnu metodu reciklaže. Dali su jeftiniju ponudu od CE-Z-AR-a Petra Pripuza i Saubermachera te bi otpad iz vreća trebali zbrinuti za 446.875 eura s PDV-om.

Mnogo je vredniji posao sanacija oko 4500 tona rasutih po gospićkom silosu. I za taj posao bori se Tabak Grupa protiv konzorcija predvođenog CE-Z-AR-om. Tabak Grupa je ponudila cijenu od 4,5 milijuna eura s PDV-om, a konkurentski konzorcij čak 10,97 milijuna eura s PDV-om.

Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem kolovoza su izvijestili da pregledavaju dokumentaciju i evaluiraju sve pristigle ponude. Koju god ponudu izaberu, tvrtka će imati 12 mjeseci za uklanjanje 4500 tona miješanog mljevenog otpada uz silos.

Prvi natječaj propao

Prvi natječaj za uklanjanje 4500 tona rasutog otpada propao je jer se nijedna tvrtka nije javila.

Završio je natječaj i za prekrivanje zakopanog otpada u Gospiću, a kako smo pisali, odabrana je tvrtka Kostak-Graditeljstvo Tehnologija Sirovine d.o.o. iz Zagreba. Posao je bio procijenjen na 400.000 eura bez PDV-a, a hrvatski Kostak ponudio je obaviti posao za 268.740 eura.

Ni taj posao nije prošao bez kontroverzi. Naime, hrvatsku podružnicu Kostaka vodi Miljenko Muha, a slovenski mediji su, pišući o slučaju ilegalnog zakapanja otpada, upravo naveli da je on jedan od osumnjičenih uz još troje iz tvrtke i inspektoricu zaštite okoliša. Riječ je o zakapanju otpada u Kostakovu Centru za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad u Sloveniji.