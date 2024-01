Ministar Beroš za 24sata: Ovo nije predizborni trik, ravnatelje sam prvo molio pa im prijetio...

Liste čekanja dugogodišnja su boljka hrvatskog zdravstva, na pretrage se čekalo po 300, 400, a nekad i po 700 dana. Zato su pacijenti koji su si to mogli priuštiti otišli u privatne klinike i tamo obavili dijagnostičke pretrage. Međutim, sad, nekoliko mjeseci prije izbora, liste čekanja naglo su se srezale.

- Nacionalni prosjek čekanja na dijagnostičke pretrage sad je 146 dana, liste su u odnosu na lipanj prošle godine smanjene za 30 posto - rekao je ministar zdravstva Vili Beroš za 24sata.

S obzirom na to da su izbori pred nama, pitali smo ga je li to dio predizborne kampanje.

- Ovo doživljavam kao uvredu što me pitate jesu li liste čekanja sad smanjene u predizborne svrhe. Ja već dvije i pol godine tražim od ravnatelja bolnica da ih srežu. Stalno upirem da se smanje liste, prijetim ravnateljima. Prije godinu i pol, pa opet prije godinu, i opet i opet sam im slao dopise da smanje liste čekanja. Molio sam ih i trošio energiju i snagu, postao sam sve radikalniji. Otkad je prošao Covid, non stop im govorim za liste čekanja. Tražio sam ravnatelje da maknu bilježnice, da nema dvostrukog naručivanja i nisu me sve do nedavno poslušali. Zašto su me napokon poslušali pitajte njih - rekao je Beroš za 24sata.

On je od ravnatelja zdravstvenih ustanova zatražio da skrate liste čekanja na dijagnostičke preglede na 270 dana, što su bolnice sad i uspjele.

'Obilazili smo bolnice'

Beroš navodi da do smanjenja listi čekanja nije došlo čarobnim štapićem.

- Timovi ministarstava obilazili su svaku zdravstvenu ustanovu u Hrvatskoj te s ravnateljima, informatičkim stručnjacima i koordinatorima za liste čekanja osigurali da taj segment unaprijedimo. Sad taj trud dolazi na naplatu. Nije to predizborni trik nego doista briga za zdravlje građana - kazao je Beroš.

Prema podacima Ministarstva zdravstva, KBC Osijek u roku od nekoliko mjeseci smanjio je listu čekanja na CT mozga s 286 na 67 dana, a na MR dojke s 285 dana na 68 dana. KBC Split čekanje na UZV abdomena smanjio je s 510 na 211 dana, a na MR nadbubrežne žlijezde s 411 na 224 dana.

Liste čekanja smanjile su se i u općim bolnicama. Tako je OB Virovitica u samo nekoliko mjeseci smanjila čekanje na UZV srca s 450 na 220 dana, a na UZV color doppler vena s 250 na 150 dana, OB Požega za UZV srca smanjio je listu čekanja s 580 na 204 dana, a za UZV dojke s 526 na 160 dana, dok je OB Zabok čekanje na RTG kralježnice s 365 smanjio na samo 45 dana, a na RTG srca i pluća s 365 na - 0 dana.