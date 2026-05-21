OTKRIO REZULTATE NADZORA U ŠIBENIKU

Ministar Habijan: Tražit ćemo uvođenje doživotnog zatvora!

Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

"Utvrđeno je da su dvije sutkinje tog suda, po nama, neuredno obnašale dužnost", kazao je Habijan o inspekcijskom nadzoru provedenom nad Općinskim sudom u Šibeniku..

Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice Vlade obratio se medijima. Još jednom je izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog maturanta Luke iz Drniša. Njega je ubio ranije osuđivani ubojica Kristijan Aleksić, pucao je u mladića koji mu je dostavljao pizzu...

Aleksić ima dugu povijest nasilja. Ubio je 1994. godine, u zatvoru je osuđen zbog napada na drugog zatvorenika, tamo 2023. godine pronašli su mu ilegalno oružje, ali svejedno je slobodno šetao i sijao strah Drnišom i okolicom...

Zagreb: Ministar Habijan: Tražit ćemo uvođenje doživotnog zatvora VIDEO
VIDEO Plenković o stravi u Drnišu: 'Ubojstvo Luke s pravom je izazvalo ogromno ogorčenje'

Zbog posjedovanja oružja optužnica postoji, ali suđenje nikad nije započelo. Zbog toga je Habijan naložio inspekcijski nadzor Općinskog suda u Šibeniku, sad su stigli rezultati...

- Utvrđeno je da su dvije sutkinje tog suda, po nama, neuredno obnašale dužnost. Dakle, kod jedne od njih taj je predmet stajao više od 6 mjeseci, a kod druge sutkinje godinu i šest mjeseci, znači bez da je poduzeta i jedna radnja na tom predmetu. Pred Državnim sudbenim vijećem pokrenut će se stegovni postupak i izreći stegovna mjera - kazao je Habijan, piše Dnevnik.hr.

Hrvatsko pravosuđe postaje neuralgična točka propasti društva. Problemi su preduboki

Najavio je zakonske izmjene te kazao kako želi nacrt tih izmjena najbrže moguće.

- Očekujem da nacrt imamo u roku dva tjedna, i tražit ćemo uvođenje instituta doživotnog zatvora kojeg mi u Hrvatskoj nemamo - kazao je Habijan...

Pitali su potom Habijana o odgovornosti države u ovom slučaju, sporosti pravosuđa...

Kazao je da je riječ o kompleksnom sustavu gdje se stvari ne mogu mijenjati preko noći.

-Najlakše je dati ostavku, ali ja sam odabrao teži put, odabrao sam ostati i pokušati nešto promijeniti. Moja ostavka je uvijek tu, o njoj odlučuje premijer. Dati ostavku je najlakše, vjerujte imao bih puno manje problema da odem - kazao je Habijan, piše Dnevnik.hr.

