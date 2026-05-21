SJEDNICA VLADE

UŽIVO Plenković o stravi u Drnišu: 'Ubojstvo Luke s pravom je izazvalo ogromno ogorčenje'

Piše Antonela Šaponja,
Zagreb: Andrej Plenković daje izjavu medijima | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ministar Habijan je na sud u Šibeniku uputio inspekciju. Ona će danas tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze, dodao je Plenković

Prije nego što počnemo s redovitim točkama, najprije da uime cijele Vlade još jednom najoštrije osudim grozan čin ubojstva mladića u Drnišu i da još jednom izrazimo sućut obitelji. Luka je bio maturant, košarkaš, mlad čovjek na pragu stvarnog početka svoga života i ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogromno ogorčenje i otvorilo legitimna pitanja kako unaprijediti pravosudni sustav da se spriječe ovakve situacije, rekao je premijer Andrej Plenković u uvodnoj riječi sjednice Vlade u četvrtak.

- Ministar Habijan je na sud u Šibeniku uputio inspekciju. Ona će danas tijekom popodneva ministru predstaviti svoje nalaze - dodao je. Najavio je da će se, nakon ovog slučaja, sa stručnjacima i svim resorima razmotriti mogućnost regulacije duljeg trajanja zaštitnih mjera, njihovog sadržaja i trenutka njihovog izricanja.

- Sve naše dosadašnje izmjene zakona podrazumijevale su strože kazne i uvođenje novih kaznenih djela, no one nisu samo dovoljne kao potencijalan alat na dispoziciji sudova ukoliko se te strože kazne i ne donose u tolikoj mjeri ili pak ako je samo odvijanje pojedinih postupaka sporo - dodao je Plenković. 

Plenković: Ovo je poruka sudovima da dobro pogledaju kakve predmete imaju

Osvrnuo se na telefonsku sjednicu Vlade s početka tjedna. Odnosila se na uredbu kojom se štite građani i gospodarstvo od rasta cijena naftnih derivata.

- Uredbom je dodatno snižena trošarina na bezolovni motorni benzin, a došlo je i do smanjenja cijena dizela, plavoga dizela i ukapljenoga naftnoga plina. Na taj način smo tijekom cijelog svibnja osigurali da ne dolazi do rasta cijena naftnih derivata - rekao je.

Drniš je samo jedna točka raspada sustava kojeg je HDZ ustrojio i kojeg želi kontrolirati

Na današnjoj sjednici Vlade među ključnim točkama nalaze se prijedlog zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima unutar Europske unije, godišnje izvješće o izvršenju državnog proračuna za 2025. godinu te odluka o otpisu potraživanja i kamata na dugovanja.

