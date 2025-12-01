Obavijesti

NAČELNI DOGOVOR

Ministar obrane BiH najavio sudjelovanje vojnika u mirovnoj misiji u Gazi: 'Spremni smo'

Sarajevo: Primopredaja doniranog "Kangal antidron sistema" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Ministar obrane BiH nije pojasnio kakva bi točno mogao biti angažman vojnika iz njegove zemlje u Gazi, ali je istaknuo kako su među njima i oni koji mogu u cijelosti ispuniti zadaće po NATO standardima.

Ministar obrane BiH Zukan Helez najavio je u ponedjeljak kako će pripadnici oružanih snaga sudjelovati u mirovnim operacijama koje bi trebale biti provedene u Gazi naznačivši kako je načelni dogovor o tome već postignut. "Razgovaramo i očekujemo da će naše snage sudjelovati u mirovnim operacijama u Gazi. Imamo ne jednu nego više postrojbi koje su spremne za to. Mi sad samo trebamo provesti domaću proceduru", kazao je Helez novinarima u Sarajevu tijekom ceremonije obilježavanja dana oružanih snaga BiH.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda je 17. studenog na prijedlog SAD odobrilo rezoluciju kojom odobrava plan predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi.

Rezolucija predviđa uspostavu misije "stabilizacijskih snaga" koje bi nadzirale prekid vatre između Izraela i Hamasa. Tu bi multinacionalnu misiju trebale predvoditi SAD.

Međunarodne stabilizacijske bi snage trebale osigurati proces demilitarizacije Gaze a njihov bi mandat obuhvaćao i uništavanje oružja preostalog nakon dvogodišnjih sukoba kao i vojne infrastrukture koju su koristile sukobljene strane.

Ministar obrane BiH nije pojasnio kakva bi točno mogao biti angažman vojnika iz njegove zemlje u Gazi ali je istaknuo kako su među njima i oni koji mogu u cijelosti ispuniti zadaće po NATO standardima.

"Imamo postrojbe deklarirane po NATO standardima i to s ponosom kažem", izjavio je Helez.

Unatoč unutarnjim političkim prijeporima odnosno stalnim blokadama koje vlasti Republike Srpske nameću na putu ka članstvu BiH u NATO-u Helez je uvjeren da će do članstva u Alijansi ipak doći.

"Daleko smo najbliže članstvu u NATO-u od svih država koje su kandidati", ustvrdio je.

BiH je jedinstvene oružane snage dobila tek 2006. godine kada su u njen sastav integrirane nekadašnje zaraćene vojske odnosno HVO, Armija BiH i vojska Republike Srpske.

Njen deklarirani sastav čini do deset tisuća profesionalnih vojnika i časnika uz pet tisuća pripadnika aktivne pričuve.

