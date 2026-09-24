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NEMA MILOSTI

Ministar obrane BiH otpustio dvojicu vojnika zbog veličanja Mladića: Za to nema tolerancije

Piše HINA,
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Ministar obrane BiH otpustio dvojicu vojnika zbog veličanja Mladića: Za to nema tolerancije
Foto: Zorana Jevtic
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Ministar obrane BiH Zukan Helez najavio je da će se nastaviti borba protiv veličanja ratnih zločinaca, a odluka o otkazu dvojici vojnika izazvala je različite reakcije u zemlji, koja se još uvijek suočava s posljedicama rata.

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez dao je u četvrtak otkaz još dvojici pripadnika Oružanih snaga BiH, čime se broj sankcioniranih zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića povećao na ukupno 37. 

Helez je istaknuo putem priopćenja za javnost da u Oružanim snagama BiH neće biti mjesta za veličanje osoba osuđenih za najteže ratne zločine.

"Želim biti potpuno jasan: dok sam ja ministar obrane Bosne i Hercegovine, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca", poručio je Helez. Dodao je da su svi ostali prijavljeni slučajevi veličanja ratnih zločina proslijeđeni Tužiteljstvu BiH.

Radi se o 37 pripadnika Oružanih snaga BiH zbog veličanja Mladića, a za njih deset utvrđeno je da postoje elementi za daljnje postupanje pravosudnih institucija. Među prijavljenima su i dvojica vojnika koji su nedavno primljeni u službu. Upravo je njima danas prestao radni odnos.

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Očekivano, odluka ministra obrane izazvala je različita reagiranja u BiH, zemlji u kojoj se i gotovo tri desetljeća nakon rata različito gleda na ratnu prošlost i ključne protagoniste iz toga vremena.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, kandidat SNSD-a Milorada Dodika za predsjednika Republike Srpske, ocijenio je da se radi o "progonu Srba iz Oružanih snaga BiH".

"Ministar kojem je glavna preokupacija širenje mržnje prema srpskom narodu ne može takvo ponašanje predstavljati kao borbu za pravdu", napisao je Minić na društvenoj mreži X.

Mladić je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, ubojstava, deportacija i drugih zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Presudom je utvrđena njegova odgovornost za zločine počinjene nad Bošnjacima, Hrvatima i drugim nesrpskim stanovništvom. 

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U Bosni i Hercegovini veličanje pravomoćno osuđenih ratnih zločinaca i ratnih zločina predstavlja kazneno djelo, prema izmjenama Kaznenog zakona BiH koje su 2021. godine nametnute odlukom tadašnjeg visokog predstavnika. 

Unatoč tome brojni politički predstavnici iz Srbije i entiteta Republike Srpske nazočili su komemoraciji i sprovodu Ratka Mladića u Beogradu.

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