SLUŽBENI ZAHTJEV MINISTRU

Udruga Glas poduzetnika traži odgodu e-fiskalizacije 2.0 za tri mjeseca: 'Sustav nije spreman'

Piše HINA,
Zagreb: Panel "5 godina Udruge Glas poduzetnika - Od ideje do pokreta" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Iz UGP-a u priopćenju navode kako podržavaju digitalizaciju i transparentnost poslovanja, no ističu kako nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti za sigurno uvođenje novog sustava

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je u četvrtak službeni zahtjev ministru financija Marku Primorcu za odgodu početka primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje tri mjeseca, upozoravajući kako sustav u ovom trenutku nije spreman za primjenu.

Iz UGP-a u priopćenju navode kako podržavaju digitalizaciju i transparentnost poslovanja, no ističu kako nisu ispunjeni osnovni tehnički i organizacijski preduvjeti za sigurno uvođenje novog sustava.

- Pravilnik o fiskalizaciji još uvijek nije dovršen, tehnička dokumentacija se mijenja, a testna okruženja nisu stabilna niti dostupna svim korisnicima. Poseban problem predstavlja činjenica da e-fiskalizacija 2.0 kratkoročno ne smanjuje administrativne obveze, već ih dodatno širi na gotovo sve poslovne transakcije, uz stroži sustav izvještavanja Poreznoj upravi - upozorili su iz UGP-a.

Time se, kako su kazali, dodatno opterećuju mali i mikro poduzetnici, obrtnici, OPG-ovi i sezonski poslovi, koji već posluju u uvjetima visoke inflacije, rasta troškova energije i nedostatka radne snage.

Iz Udruge također napominju kako računovođe i poduzetnici upozoravaju da ne postoje jasne upute, praktični primjeri ni edukacije, što stvara pravnu nesigurnost i rizik kažnjavanja zbog tehničkih pogrešaka, a ne stvarnih zlouporaba.

UGP stoga predlaže odgodu primjene e-fiskalizacije 2.0 za najmanje tri mjeseca, prijelazno razdoblje bez kazni, jasnu i stabilnu tehničku dokumentaciju, nacionalnu edukaciju poduzetnika i računovođa te kontinuirani dijalog s gospodarstvom.

- Bolje je uvesti stabilan i funkcionalan sustav uz kratku odgodu, nego izazvati poremećaje u poslovanju i dodatno narušiti povjerenje poduzetnika u institucije - poručili su iz UGP-a.

Podsjetimo, kako je predviđeno, fiskalizacija 2.0. stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine, od kada će svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a morati izdavati i zaprimati e-račune, dok svi koji nisu u tom sustavu, to jest mali poduzetnici, od prvog dana iduće godine će biti samo u obvezi zaprimanja, a od 1. siječnja 2027. godine i izdavanja e-računa.

