Ministar Primorac otkrio: Plaće će ići gore, radimo na modelu

Ministar financija Marko Primorac komentirao je za Dnevnik Nove TV koliko će rasti plaće te što će biti s mirovinama. Poručio je kako su u postupku izrade modela kojim bi se dodatno rasteretile plaće i to ne samo u pogledu poreza na dohodak nego i u pogledu doprinosa, a prije svega na mirovinsko osiguranje.

- Uspjet ćemo povećati plaće i onima koji sada ne plaćaju porez na dohodak - dodao je.

- Rezalo bi se u pogledu doprinosa za mirovinsko osiguranje. Tražimo način na koji bi to mogli. Postoji nekoliko modela. Jedan model je da imate nekoliko stopa i razreda različitih za doprinose za mirovinsko osiguranje. To je trenutno model kojemu nismo skloni. Postoji i mogućnost uračunavanja jednog iznosa, izdatka u izračunavanju doprinosa za mirovinsko osiguranje za skupine s najnižim dohocima temeljem kojeg bi oni uplaćivali niže iznose doprinosa za mirovinsko osiguranje, a to im ne bi utjecalo na iznos mirovine u budućnosti - rekao je Primorac i istaknuo da je formiranje modela pri kraju.

Promjene i kod poreznih stopa

Naveo je i da žele rasteretiti postojeće stanje, a da mirovine budu onakve kakve bi trebale biti, odnosno da one ne bi smjele biti manje u budućnosti. Rasterećenje će, objašnjava, biti dominantno u prvom stupu.

Ministar je otkrio da će promjena biti i kod poreznih stopa.

- Osnovni cilj ovog zahvata je rasteretiti plaće - rekao je i pojasnio kako trenutno veću stopu poreza na dohodak od 30 posto plaća jako mali broj građana.

Na pitanje hoće li povećati neoporezivi dio na 5000 kuna, kako traže poslodavci, ministar Primorac je rekao kako će jednim dijelom povećati neoporezivi dio, ali samo "kozmetički, da bude lakše pamtljiv".

- Svakako će doći do rasterećenja, uz porast osnovnog osobnog odbitka, rast će i odbici za uzdržavane članove - rekao je.

Plaće u javnom sektoru

Što se tiče plaća u javnom sektoru, Primorac je rekao kako će zakon o plaćama kojem je cilj osigurati jednake plaće za jednaki rad biti gotov kroz mjesec tada, nakon čega idu uredbe koje će biti gotove do kraja godine.

- Na taj način ćemo ujednačiti sve koeficijente. Što se tiče povećanja horizontalnog, o tome možemo razgovarati. To smo već najavili prilikom prošlih kolektivnih pregovora, a najavili smo i nove kolektivne pregovore u sklopu procesa kolektivnog pregovaranja - rekao je i dodao kako će razgovarati o rastu osnovnice za sve.

- Što se tiče interesa pojedinačnih skupina, te interese se za sada trudimo ostaviti po strani i one koji imaju bilo kakve konstruktivne ideje uključiti u rad skupine, jedne za javne, druge za državne službe - zaključio je.

