Obavijesti

News

Komentari 4
SUDJELOVAT ĆE VIŠE OD 50 STRUČNJAKA

Ministar Šipić osniva Znanstveni savjet za demografsku obnovu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministar Šipić osniva Znanstveni savjet za demografsku obnovu
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

"Na nama je da pokušamo zaustaviti negativne trendove, prije svega odlazak stanovništva i veliki nesrazmjer između broja rođenih i umrlih“, poručio je ministar Šipić...

Admiral

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio je nakon radnog sastanka s rektorom splitskog sveučilišta da će u izradi Nacrta prijedloga Zakona o demografskoj obnovi sudjelovati više od 50 stručnjaka akademske zajednice te će u tu svrhu biti osnovan Znanstveni savjet.

Kako se navodi u priopćenju Ministarstva demografije i useljeništva u cilju izrade Zakona o demografskoj obnovi bit će osnovan Znanstveni savjet koji će okupiti više od 50 stručnjaka iz akademske zajednice te će tako pridonijeti oblikovanju temeljnog zakonskog okvira za demografsku obnovu Hrvatske.

Ministar Šipić istaknuo je da bi se novi zakon trebao temeljiti na nekoliko ključnih smjerova demografskog djelovanja, a jedna od važnih odredbi bit će i obveza izrade planova demografske revitalizacije na lokalnoj razini kako bi se demografske mjere prilagodile specifičnostima pojedinih sredina.

SVE JE STABILNO Šipić: 'Koalicija nije upitna'
Šipić: 'Koalicija nije upitna'

"Europa proživljava demografsku zimu i pitanje je hoće li se dogoditi proljeće. Na nama je da pokušamo zaustaviti negativne trendove, prije svega odlazak stanovništva i veliki nesrazmjer između broja rođenih i umrlih“, poručio je ministar Šipić.

Dodao je kako će novi Zakon pružiti cjelovit okvir koji povezuje nacionalnu, regionalnu i lokalnu razinu vlasti te omogućiti sustavno praćenje stvarnih učinaka demografskih mjera.

KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić naglasio je da akademska zajednica želi aktivno sudjelovati u oblikovanju demografskih politika i ponuditi konkretna rješenja.

"Državi je potrebna izravna stručna pomoć, a mi želimo pokazati koliko nam je stalo i što možemo učiniti. Sveučilište u Splitu već nizom inicijativa nastoji zadržati mlade ljude u njihovim sredinama“, rekao je rektor Ljutić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
Bijela kuća: Trump razmatra sve opcije za kontrolu cijena nafte. Iran: Spremni smo na dugi rat...
IZ MINUTE U MINUTU

Bijela kuća: Trump razmatra sve opcije za kontrolu cijena nafte. Iran: Spremni smo na dugi rat...

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026