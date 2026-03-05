Šipić: 'Koalicija nije upitna'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić (DP) rekao je u četvrtak da je vladajuća koalicija stabilna te da njezin opstanak nije doveden u pitanje unatoč najavama HSLS-a o mogućem izlasku iz vladajuće većine zbog afere vezane uz zastupnika DP-a Josipa Dabru.

„Koalicija je stabilna, to smo čuli i od predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave, ali i od predsjednika Vlade te od predstavnika svih dionika većine. Prema tome, to uopće nije upitno i praktički je o tome sve već rečeno“, rekao je ministar Šipić odgovarajući na pitanja novinara nakon sjednice Vlade.

Na dodatno pitanje znači li to da 'postoje ruke' koje bi nadomjestile eventualni izlazak HSLS-a iz koalicije, ponovio je da se tu ne radi o prebrojavanju zastupnika. "Većina je stabilna. Mi ne govorimo o prebrojavanju, mi govorimo o većini“, naglasio je.

Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je u veljači izlaskom iz koalicije ako u njoj ostane i zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nakon što je u javnosti objavljena snimka na kojoj Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaškog poglavnika Antu Pavelića. HSLS u Saboru ima dva zastupnika - Daria Hrebaka i Darka Klasića.

Pozivi za uređenje dječjih vrtića i izgradnju igrališta, posebno za potpomognuta područja

Kada je riječ o resoru kojim upravlja, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić izvijestio je da je to ministarstvo objavilo dva nova javna poziva namijenjena lokalnim samoupravama za uređenje dječjih vrtića.

Jedan poziv, vrijedan 10 milijuna eura, odnosi se na uređenje, izgradnju i opremanje dječjih igrališta diljem Hrvatske, dok je drugi vrijedan šest milijuna eura i namijenjen uređenju i opremanju prostora unutar dječjih vrtića.

Novčana sredstva će se raspodijeliti na području cijele Hrvatske prema indeksu razvijenosti, uz poseban naglasak na potpomognuta područja, odnosno jedinice lokalne samouprave iz prve četiri skupine razvijenosti.

Natječaj će trajati mjesec dana, do 7. travnja, a iznosi bespovratnih potpora kretat će se od 10.000 do 50.000 eura po projektu.

Šipić je podsjetio da su slični programi prošle godine bili vrlo uspješni. Tada je potpisano 685 ugovora vrijednih više od 21 milijun eura, a dio projekata još se provodi jer su pojedine lokalne samouprave zatražile produljenje rokova.

„Prošla je godina bila izborna godina pa mnogi gradovi i općine nisu još bili formirali Vijeća niti donijeli programe, pa smo im izišli u susret s produljenjem rokova. To nije bilo zbog politike, nego zbog ljudi kojima su projekti namijenjeni – obitelji i djece“, rekao je.

Cilj ulaganja nije samo infrastrukturni, nego i društveni

Naglasio je da cilj ulaganja nije samo infrastrukturni, nego i društveni.

„Želimo da djeca imaju više socijalnog druženja, da se razvijaju u sportskom duhu i stvaraju zdrave navike. Iskreno, želimo i da više vremena provode na igralištima nego uz mobitele“, rekao je ministar Šipić.

Dodao je da Vlada i njegovo ministarstvo nastavljaju s projektima izravne potpore gradovima, općinama i županijama.

Prema njegovim riječima, samo prošle godine izgrađeno je ili uređeno više od 300 dječjih igrališta, uglavnom manjih, dok novi natječaj omogućuje i opremanje većih vanjskih igrališta.

„Znamo da su igrališta danas dosta skupa, osobito veća poput rukometnih ili multifunkcionalnih terena, pa na ovaj način pomažemo da se projekti mogu realizirati, ali i da se pripremi potrebna dokumentacija“, rekao je Šipić.