Ministar Vlajčić: 'Veterinarskim zakonom uvodimo stroža pravila uporabe antibiotika'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (DP) poručio je u četvrtak, predstavljajući u Saboru novi Zakon o veterinarskim lijekovima i proizvodima, kako se uvode stroža pravila za primjenu antibiotika s ciljem borbe protiv antimikrobne rezistencije.

"Predloženim Zakonom uređuju se pitanja od posebne važnosti za zaštitu zdravlja životinja, javnog zdravlja, sigurnost hrane te učinkovite borbe protiv antimikrobne rezistencije", naveo je potpredsjednik Vlade i ministar.

Zakonom o veterinarskim lijekovima i veterinarskim medicinskim proizvodima, koji se usklađuje s EU zakonodavstvom te donosi po hitnom postupku radi ispunjavanja preduvjeta za potpisivanje sporazuma o međusobnom priznavanju provjera kvalitete veterinarskih lijekova između SAD-a i EU-a, uređuju se postupci odobravanja proizvodnje, uvoza, izvoza i prometa veterinarskim lijekom, stavljanja veterinarskih lijekova u promet, kao i kontrola kvalitete lijekova i njihovo kliničko ispitivanje.

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na odgovornu uporabu antimikrobnih lijekova, uvode se stroža pravila za primjenu antibiotika te se uvodi obvezna elektronička evidencija i izvješćivanje o njihovoj primjeni kod životinja, dodao je Vlajčić.

Ukida se dosadašnja praksa izdavanja odobrenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet na ograničeni rok od pet godina. Umjesto toga, propisuje se izdavanje odobrenja na neograničeno vrijeme, osim ako se tijekom praćenja sigurnosti veterinarskog lijeka ne utvrdi potreba za dodatnim provjerama. Zabranjuje se prodaja antibiotika i lijekova na recept putem interneta.

Kao nadležno tijelo za odobrenje lijekova, uz Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat i Agenciju za lijekove i medicinske proizvode - HALMED, određuje se i Hrvatski veterinarski institut (HVI).

"Kada imamo pojavu nekakve bolesti, što zahtijeva izvanredne unose određenih lijekova, to također podliježe strogoj proceduri i nadzoru", rekao je ministar.

Petir: Neće se umanjiti dostupnost veterinarskih usluga

Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir ukazala je na zabrinutost veterinarske struke po pitanju uvođenja fleksibilnijeg modela rada veterinarskih ljekarni za prodaju bezreceptnih lijekova, a po kojem će jedan veterinar pokrivati četiri ljekarne. Struka je zabrinuta da će to dovesti do smanjenja broja zaposlenih veterinara, dodala je te ustvrdila kako ovaj Zakon ni na koji način neće umanjiti dostupnost veterinarskih usluga. Ministar je istaknuo kako je model u veterinarskim ljekarnama kompromisno rješenje između zahtjeva Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske veterinarske komore.

Mario Milinković (Klub SDP-a) pozdravlja prebacivanje dijela nadležnosti na Hrvatski veterinarski institut, a dobrim ocjenjuje i što će veterinari koji dolaze iz drugih država morati koristiti lijekove propisane u RH.

"Opskrba lijekovima u RH je u najmanju ruku nedostatna. Iako je sada zakonski olakšana procedura, i dalje je prepušteno volji uvoznika i njihovoj ekonomskoj računici. Tu je i problem pokrivenosti mreže veterinarskih stanica i ljekarni, koja pogotovo na otocima nije dovoljna, a izražavamo i sumnju u kontrolu nabave bezreceptnih lijekova preko interneta s obzirom na to da Državni inspektorat nema ni glavnog državnog inspektora", kazao je te najavio da će njihov Klub o ovom prijedlogu glasati suzdržano.

Ljubomir Kolarek (Klub HDZ-a) istaknuo je kako je ovo jedan od važnijih zakonskih prijedloga. "Iako se na prvi pogled može činiti da je riječ o zakonu koji zanima isključivo veterinare i farmakološku industriju, ovaj zakon izravno utječe na zdravlje životinja, sigurnost hrane, zaštitu okoliša te u konačnici na zdravlje ljudi. Njegova svrha nije samo usklađivanje s europskim propisima, nego stvaranje modernog, transparentnog i učinkovitog sustava upravljanja veterinarskim lijekovima i proizvodima", ustvrdio je.

I DP-ov Tomislav Josić ističe kako ovo zakonsko rješenje predstavlja važan korak u modernizaciji sustava veterinarskih lijekova u RH. Riječ je, poručio je, o zakonu koji donosi veću pravnu sigurnost, jasnije nadležnosti institucija i učinkovitiji sustav kontrole s ciljem zaštite zdravlja životinja, sigurnosti hrane i očuvanja javnog zdravlja.

"Za DP je od posebne važnosti što će koristi od ovog zakona osjetiti hrvatski poljoprivrednici, stočari i svi koji se bave uzgojem životinja. Dostupniji i učinkovitiji sustav veterinarskih lijekova znači veću sigurnost proizvodnje, bolje zdravstveno stanje životinja i konkurentniju hrvatsku poljoprivredu", rekao je.