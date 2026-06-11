Obavijesti

News

Komentari 1
ZARAŽENE OVCE

Ministarstvo: Potvrđena kuga malih preživača u Daruvaru

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo: Potvrđena kuga malih preživača u Daruvaru
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/

Hrvatski veterinarski institut potvrdio je virus KMP-a na dva objekta u Markovcu, dok Ministarstvo poljoprivrede upozorava na obvezne mjere suzbijanja zbog bolesti kategorije A.

Hrvatski veterinarski institut u Zagrebu potvrdio je prisutnost virusa kuge malih preživača (KMP) kod ovaca s dvaju objekata smještenih u naselju Markovac na području Grada Daruvara u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, izvijestilo je u četvrtak Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Nakon prijave uginuća životinja ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, provedeno je uzorkovanje životinja, a uzorci su dostavljeni u Hrvatski veterinarski institut. KMP je bolest kategorije A, što znači da se nakon pojave ove bolesti moraju poduzimati hitne mjere kontrole i suzbijanja. U Hrvatskoj je KMP prvi put potvrđena 13. prosinca 2025. godine u naselju Bogdanovići u općini Prgomet u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

SUZBIJANJE BOLESTI Alarm u Slavoniji: Nakon pojave zaraze afričke svinjske kuge određene nova ograničenja
Alarm u Slavoniji: Nakon pojave zaraze afričke svinjske kuge određene nova ograničenja

Tijekom 2025. godine potvrđena su tri izbijanja KMP-a u objektima u kojima se drže ovce i koze na području Splitsko-dalmatinske i Zadarske županije. Ove godine KMP je potvrđena u tri objekta u Prgometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Naložene mjere uspješno su provedene u te dvije županije te u Šibensko-kninskoj županiji, a zone ograničenja za navedena područja ukinuta su 4. ožujka 2026. godine. 

EPIDEMIJA NE STAJE Afrička svinjska kuga ponovno hara Slavonijom: U jednom objektu eutanazira se 62 svinje
Afrička svinjska kuga ponovno hara Slavonijom: U jednom objektu eutanazira se 62 svinje

Iz ministarstva su podsjetili sve uzgajivače ovaca i koza na odgovorno i savjesno postupanje te poštivanje odredbi Naredbe o mjerama kontrole i sprječavanja kuge malih preživača u Republici Hrvatskoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske
SVE SE ZABIJELILO

VIDEO Stiglo nevrijeme: Pala tuča na sjeveru Hrvatske

HRVATSKA - Snažno nevrijeme koje je tijekom srijede poharalo Sloveniju stiglo je tijekom večeri i u Hrvatsku. Na sjeveru zemlje lokalno je pala tuča, uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar. DHMZ je za više regija izdao upozorenja zbog mogućnosti novih grmljavinskih nevremena i bujičnih poplava.
Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju
ZAGORSKI WATERGATE

Tko je Viktor Šimunić? Snimka 'kaj bi štel biti' ga proslavila. Bio je pizza majstor u Oroslavju

Inženjer informatike iz Oroslavja, aktivist i lokalni vijećnik (1991.) naizgled je bio samo još jedan mladić iz Zagorja, sve dok 2021. nije objavio tajnu audio snimku koja je potresla hrvatsku političku scenu, a o kojoj je prvi ekskluzivno pisao Ivan Pandžić za 24sata
VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

VIDEO Trump: 'Danas ćemo vrlo žestoko napasti Iran'. Iranski predsjednik: 'To je očajno!'

Američka vojska pokrenula je odmazdu nakon što je, prema tvrdnjama Washingtona, Iran srušio helikopter Apache u Hormuškom tjesnacu. Teheran poručuje da će odgovoriti na svaki novi napad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026