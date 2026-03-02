Obavijesti

POZIVAJU NA POJAČAN OPREZ

Ministarstvo upozorava Hrvate na Bliskom istoku: 'Ostanite u zatvorenom, dalje od prozora'

Zagreb: Ministar Grlić Radman susreo se s ukrajinskom djecom koja borave u RH u sklopu projekta "Vratimo život bez mina!" | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

MVEP dodaje da je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u kontaktu s kolegama iz regije, a u nedjelju se telefonski čuo s ministrima vanjskih poslova iz Izraela, UAE-a, Katara, Omana, Iraka, Egipta i Tunisa

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) pozvalo je u ponedjeljak hrvatske državljane na pojačan oprez te na pravodobno informiranje o putovanjima u bliskoistočne zemlje nakon američko-izraelskih napada na Iran te odmazde Teherana.

Posebno upozorenje ponovno su uputili Hrvatima koji borave u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). "Preporučamo da do daljnjega borave u zatvorenom prostoru, podalje od prozora, te izbjegavaju kretanje otvorenim prostorima ili velika okupljanja. U slučaju prekida komunikacijskih veza ostanite na sigurnom i čekajte uspostavu signala za nove informacije", napominju iz ministarstva. 

MVEP je zamolio sve hrvatske državljane koji se nalaze u UAE da dostave svoje podatke na registar.dubai@mvep.hr, a za druge države da se jave nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.

MVEP podsjeća da su sva aktualna upozorenja i konzularne informacije dostupne na službenim web stranicama ministarstva: https://mvep.gov.hr/informacije-konzularni-portal/konzularne-informacije-22730/preporuke-za-putovanja-22854/upozorenja/245044. Državljani na toj stranici mogu odabrati državu i provjeriti sigurnosna upozorenja i preporuke za putovanja te utvrditi koje je diplomatsko-konzularno predstavništvo nadležno za pružanje konzularne pomoći te pronaći telefonski broj i e-mail adresu.

"Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije covida-19", ističe MVEP u priopćenju.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova pojašnjava i kome se hrvatski državljani mogu obratiti ako se nalaze u državi u kojoj Hrvatska nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo. 

"Sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od diplomatskih ili konzularnih predstavništava bilo koje druge države članice Europske unije, pod istim uvjetima kao i državljani te države", priopćio je MVEP, uz poveznicu na kojoj se mogu pronaći dodatne informacije - https://mvep.gov.hr/diplomatske-misije-i-konzularni-uredi/veleposlanstva-rh-u-svijetu/22966.

U Iranu, koji je uzvratio na napade Izraela i SAD-a napadima na američke baze diljem Perzijskog zaljeva, još je desetak hrvatskih državljana. Što se tiče Izraela, prema informacijama hrvatskog veleposlanstva u Tel Avivu, u Izraelu se trenutačno nalazi oko 20 hrvatskih turista i hodočasnika te približno 100 državljana s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Izraela. 

MVEP dodaje da je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u kontaktu s kolegama iz regije, a u nedjelju se telefonski čuo s ministrima vanjskih poslova iz Izraela, UAE-a, Katara, Omana, Iraka, Egipta i Tunisa. 

Šef izraelske diplomacije Gideon Saar brifirao ga je o odluci Izraela da napadne Iran i onome što je uslijedilo, napisao je Grlić Radman u nedjelju na X-u. "Obavijestio me o šteti na izraelskoj civilnoj infrastrukturi i žrtvama. Pozvao sam na deeskalaciju", napisao je Grlić Radman.

