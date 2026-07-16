Ministarstvo: Kosti pronađene u Slavoniji potječu iz povijesnog perioda starijeg od 100 godina

U šumi kod naselja Ježevik, na području Općine Bukovlje, ovog su tjedna pronađeni ljudska lubanja, čeljust i brojne kosti. Informaciju je neslužbeno doznao portal Slavonija.IN, nakon čega su kontaktirali Policijsku upravu brodsko-posavsku i otišli na mjesto pronalaska. Sumnjalo se kako bi mogli biti ostaci iz Domovinskog rata...

Sad se o cijelom slučaju oglasilo Ministarstvo branitelja. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Odmah po zaprimljenom saznanju, djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova PU Brodsko-posavske obišli su navedenu lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju.

Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka, utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od stotinu godina.

Podsjećamo da je u nadležnosti Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja istraživanje, ekshumacija i identifikacija žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te Domovinskog rata.

S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će nadležne institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine.

