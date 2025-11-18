Ministarstvo o velikom požaru Vjesnika: 'Istražit ćemo sve! I mi tamo koristimo prostore za rad'

Strašan požar izbio je u ponedjeljak oko 23 sata u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Vatrogasci su se borili satima s vatrom koja se širila vertikalno te zahvatila gotovo čitavu zgradu.

U zgradi nekoliko firmi koristi prostore, a među njima je i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je reagiralo priopćenjem. Na požarište je stigao i ministar Branko Bačić.

- Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih - stoji u priopćenju.

Navode kako je Republika Hrvatska suvlasnica Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama.

- Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa - ističu iz Ministarstva.