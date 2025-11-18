Obavijesti

News

Komentari 3
BUKTINJA U ZAGREBU

Ministarstvo o velikom požaru Vjesnika: 'Istražit ćemo sve! I mi tamo koristimo prostore za rad'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo o velikom požaru Vjesnika: 'Istražit ćemo sve! I mi tamo koristimo prostore za rad'
135
Foto: Čitatelj 24sata

Na požarište je stigao i ministar Branko Bačić. Objavili su kako se vatra širila vertikalno te zahvatila gotovo čitavu zgradu. Dio koji je zahvaćen koristi se kao arhiv

Strašan požar izbio je u ponedjeljak oko 23 sata u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji u Zagrebu. Vatrogasci su se borili satima s vatrom koja se širila vertikalno te zahvatila gotovo čitavu zgradu.

U zgradi nekoliko firmi koristi prostore, a među njima je i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koje je reagiralo priopćenjem. Na požarište je stigao i ministar Branko Bačić.

UŽAS U ZAGREBU VIDEO Rasplamsala se vatra na zgradi Vjesnika, komadi zidova padaju na tlo: 'Šteta je totalna'
VIDEO Rasplamsala se vatra na zgradi Vjesnika, komadi zidova padaju na tlo: 'Šteta je totalna'

- Zahvaljujemo svim interventnim službama – policiji i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba i svim vatrogascima koji su odmah izišli na teren i ulažu iznimne napore kako bi se požar stavio pod kontrolu. Uzrok požara je zasad nepoznat, a istraga će pokazati kako je došlo do njega. U zgradi je isključen plin i električna energija kako bi se spriječila veća šteta. Nasreću nema ozlijeđenih - stoji u priopćenju.

Navode kako je Republika Hrvatska suvlasnica Poslovnog kompleksa Vjesnik zajedno s drugim pravnim osobama.

UVIJEK PRVI. UVIJEK NAJBOLJI Zastrašujuće snimke Vjesnika: Čitatelji, ovo ste Vi snimili!
Zastrašujuće snimke Vjesnika: Čitatelji, ovo ste Vi snimili!

- Dio koji je zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom. Ministarstvo će poduzeti sve radnje kako bi se što prije pristupilo sanaciji nastale štete i obnovi cijelog kompleksa - ističu iz Ministarstva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće
VIDEO Rasplamsala se vatra na zgradi Vjesnika, komadi zidova padaju na tlo: 'Šteta je totalna'
UŽAS U ZAGREBU

VIDEO Rasplamsala se vatra na zgradi Vjesnika, komadi zidova padaju na tlo: 'Šteta je totalna'

Na vrhu zgrade Vjesnika izbio je požar poslije 23 sata u ponedjeljak. Požar se širi ventilacijama i kanalima. Vatrogasci pokušavaju obuzdati požar sa svih strana. Podigli su i autoljestve...
Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara
VATRA PROGUTALA VJESNIK

Šef ZG vatrogasaca: Nešto je zanimljivo oko dojave požara

Svi vatrogasci grada Zagreba bili su na ovom požaru. Za pretpostaviti je da ćemo požar staviti pod kontrolu tijekom dana. No to će potrajati, rekao je Siniša Jembrih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025