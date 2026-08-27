Ministarstvo o viznom centru u Pakistanu: To nije liberalizacija viznog režima ili obrade...

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova oglasilo se o najavi otvaranja viznog centra u Islamabadu u Pakistanu, istaknuvši da se ne radi o liberalizaciji viznog režima za pakistanske državljane.

Hrvatska, kao dio zajedničke vizne politike Europske unije, zajedno s ostalim državama članicama razmatra zajednički vizni režim EU-a i Schengena prema trećim zemljama. Iz MVEP-a poručuju da nije bilo govora o mogućnosti liberalizacije viznog režima prema Pakistanu niti je to predložila bilo koja država članica, uključujući Hrvatsku.

Najavljeno je, međutim, otvaranje viznog centra u Islamabadu. Centar trenutačno još ne postoji, a njegovo otvaranje omogućit će pakistanskim državljanima i osobama s reguliranim boravkom u Pakistanu kojima je za ulazak u Schengen potrebna viza da zahtjeve podnose u Islamabadu.

Dosad su zbog podnošenja zahtjeva morali putovati u Teheran u Iranu. Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u Pakistanu, ali kao članica EU-a i Schengena mora osigurati mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje viza. Zbog toga se, kao i druge države članice, koristi viznim centrima.

Iz MVEP-a naglašavaju da je riječ isključivo o administrativnom i konzularnom pitanju, odnosno promjeni lokacije na kojoj se zaprimaju zahtjevi za vize.

- Nije riječ o liberalizaciji samog postupka obrade zahtjeva za vizu ili pak liberalizaciji viznog režima - poručuju iz Službe za odnose s javnošću MVEP-a.