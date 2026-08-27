Obavijesti

News

Komentari 0
ADMINISTRATIVNO PITANJE

Ministarstvo o viznom centru u Pakistanu: To nije liberalizacija viznog režima ili obrade...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo o viznom centru u Pakistanu: To nije liberalizacija viznog režima ili obrade...
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u Pakistanu, ali kao članica EU-a i Schengena mora osigurati mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje viza

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova oglasilo se o najavi otvaranja viznog centra u Islamabadu u Pakistanu, istaknuvši da se ne radi o liberalizaciji viznog režima za pakistanske državljane.

demantira tvrdnje MVEP: Hrvatska ne ukida vize za državljane Pakistana!
MVEP: Hrvatska ne ukida vize za državljane Pakistana!

Hrvatska, kao dio zajedničke vizne politike Europske unije, zajedno s ostalim državama članicama razmatra zajednički vizni režim EU-a i Schengena prema trećim zemljama. Iz MVEP-a poručuju da nije bilo govora o mogućnosti liberalizacije viznog režima prema Pakistanu niti je to predložila bilo koja država članica, uključujući Hrvatsku.

Najavljeno je, međutim, otvaranje viznog centra u Islamabadu. Centar trenutačno još ne postoji, a njegovo otvaranje omogućit će pakistanskim državljanima i osobama s reguliranim boravkom u Pakistanu kojima je za ulazak u Schengen potrebna viza da zahtjeve podnose u Islamabadu.

SVE ZBOG OBUKE Trumpova administracija je privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta: Evo zašto
Trumpova administracija je privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta: Evo zašto

Dosad su zbog podnošenja zahtjeva morali putovati u Teheran u Iranu. Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u Pakistanu, ali kao članica EU-a i Schengena mora osigurati mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje viza. Zbog toga se, kao i druge države članice, koristi viznim centrima.

Iz MVEP-a naglašavaju da je riječ isključivo o administrativnom i konzularnom pitanju, odnosno promjeni lokacije na kojoj se zaprimaju zahtjevi za vize.

- Nije riječ o liberalizaciji samog postupka obrade zahtjeva za vizu ili pak liberalizaciji viznog režima - poručuju iz Službe za odnose s javnošću MVEP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'
UZELA NJEGOV PIŠTOLJ

'Kad mu se kći ubila, sišao je s uma. I tada je naredio masakr'

Ratko Mladić je obožavao svoju kćer Anu. Ona je bila mlada, studirala je medicinu, a onda se iznenada ubila. Navodno jer je saznala da joj je otac monstrum koji je naredio ubojstvo njezinog dečka
Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave
IZ MINUTE U MINUTU

Više od 1000 nestalih, Nepal i Kina upozorili na nove poplave

Vlasti su u pomoć pozvale spasioce iz Kine i Indije. Nepalski ministar vanjskih poslova rekao je da preliminarni izvještaji pokazuju kako je do poplava možda došlo nakon što je potres izazvao lavinu.
Umro krvnik Ratko Mladić!
NIŽU SE REAKCIJE

Umro krvnik Ratko Mladić!

Mladić je u lipnju 2022. godine pravomoćno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina u BiH te genocida u Srebrenici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026