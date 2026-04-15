Ministarstvo od HOO-a traži sve račune sa Skijaškim savezom: Doznajemo što su do sad dobili

Ministarstvo turizma i sporta zatražilo je od Hrvatskog olimpijskog odbora zatražilo dostavu svih podataka vezanih uz financiranje Hrvatskog skijaškog saveza u razdoblju od 2016. do 2025. godine po programima, programskim skupinama i potprogramima, doznaju 24sata.

- Zatraženo je da se navedeno dostavi, po godinama i ukupnom iznosu kojim je Hrvatski skijaški savez financiran iz sredstava državnog proračuna za javne potrebe u sportu putem Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i da se dostavi cjelokupna popratna dokumentacija vezana uz isplatu sredstava i dokazi o namjenskom utrošku sredstava (ugovori, zahtjevi za isplatom, izvješća, računi, bankovni izvodi, isplatnice i sl.) razrađene do razine potprograma ako je primjenjivo, odnosno do najniže razine unutar programske strukture Programa Hrvatskog olimpijskog odbora - rekli su iz Ministarstva.

Isto tako, zatraženo je da se dostave svi podaci vezani uz obavljanje nadzora Hrvatskog olimpijskog odbora nad radom Hrvatskog skijaškog saveza u navedenom razdoblju s podatcima koliko često je nadzor obavljan, kada je obavljen nadzor, što je uočeno kao i sva postupanja i eventualne mjere koje su provedene na temelju navedenih nadzora te sva izvješća.

Potvrđena nam je informacija i da je Ministarstvo krajem ožujka od Hrvatske turističke zajednice zatražilo dostavu svih dokumenata i podataka o ostvarenoj suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom za razdoblje od 2016. godine do danas, uključujući odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice o suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom, sklopljene Ugovore o suradnji, podatke o iznosima sredstava suradnje po godinama, izvještaje o ostvarenoj suradnji s dokazima o namjenskom trošenju sredstava, podatke iz godišnjih programa rada Hrvatske turističke zajednice o suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom te drugu relevantnu dokumentaciju i podatke.

- Nastavno na navedeno, Hrvatski olimpijski odbor postupio je sukladno zahtjevu Ministarstva te je do 13. travnja 2026. godine dostavio dio zatražene dokumentacije, koja će biti pregledana u narednom periodu, s ostalom zatraženom dokumentacijom koju je HOO još dužan dostaviti Ministarstvu - rekli su nam iz Ministarstva.

Dodaju i da je Hrvatska turistička zajednica također postupila sukladno zahtjevu Ministarstva i dana 8. travnja 2026. godine dostavila nekoliko registratora sa svom dokumentacijom vezanom za ugovorne odnose s Hrvatskim skijaškim savezom od 2016. do 2026. godine. Ta će dokumentacije, ističe Ministarstvo biti pregledana u narednom razdoblju.

- Ministarstvo će, sukladno najavi ministra Tončija Glavine, razmotriti i predložiti zakonske i podzakonske izmjene s ciljem povećanja transparentnosti financijskog izvještavanja i kontrole za sve korisnike javnih sredstava - zaključuju iz Ministarstva.