Odvjetnik: 'Čuljak je počasni predsjednik Judo saveza. Nije odgovoran, ne donosi odluke'

Tomislav Čuljak, počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza i bivši zastupnik u Hrvatskom saboru, oglasio se priopćenjem preko svog odvjetnika, u kojem navodi da nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio. Nakon serije tektstova 24sata o nevjerojatnim troškovima koje je pokrivao Hrvatski judo savez, policija je u utorak po nalogu USKOK-a došla u njihove prostorije te uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa zbog navodnih nezakonitosti u savezu.

- Gospodin Čuljak je počasni predsjednik Hrvatskog judo saveza te kao takav nije odgovorna osoba saveza niti je to ikada bio. Kao počasni predsjednik nije uključen u svakodnevni rad saveza kao i njegove uobičajene aktivnosti, a niti donosi odluke o poslovanju saveza. U svojim aktivnostima u Hrvatskom judo savezu sudjelovao je isključivo volonterski kao osoba koja je čitav život u tom sportu - objasnio je njegov odvjetnik Fran Olujić u priopćenju.

Dodaje da se Čuljak vlastitom odlukom nije kandidirao niti na jednu dužnost te ne sudjeluje u političkom životu još od 2016. godine, dakle punih deset godina.

- Osim što je u političkoj mirovini isti je od 2022. godine i u poslovnoj mirovini. U odnosu na medijsko izvješćivanje o njegovoj imovini kao i o imovini njegove obitelji, moj klijent ističe kako je sve što on ili njegova obitelj posjeduje stečeno na zakonit način, što je sve vrlo lako za provjeriti - dodao je.

Odvjetnik naglašava da Čuljak poziva sve nadležne institucije kao i istražne organe da provjere zakonitost i pravilnost kako rada saveza tako i njegovog osobnog te u tom smislu u potpunosti podržava današnje priopćenje za javnost Hrvatskog judo saveza.

Otkriće 24sata

Prvo smo objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2800 kuna. Sve detalje možete čitati OVDJE.

Iako je Siniša Krajač tvrdio da Hrvatski judo savez nije platio račun, to nije točno. Platila ga je tvrtka Concorda s kojoj Judo savez ima višegodišnji ugovor, a onda je Savez to refundirao kroz druge troškove.

Otkrili smo da to nije jedini slučaj. I Siniši Krajaču je plaćen jedan vikend u hotelu. I direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dopredsjednik HJS-a Dean Bogić koji je danas sportski direktor je redovno vodio i obitelj za koji je HJS plaćao smještaj. I to je išlo preko tvrtke Concorda koja je rezervirala i plaćala smještaje i za počasnog predsjednika Saveza i utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljaka. Detalje o tim plaćanjima i kako su bili skriveni, možete čitati OVDJE.

U konačnici, objavili smo i kako je Savez kupio Toyotu Land Cruiser preko Concorde, samo da bi taj noviji model koji mjesec kasnije bio zamijenjen za pet godina stariju Toyotu supruge Tomislava Čuljka. Tako je Čuljak dobio noviji automobil koji je kasnije skuplje prodao. A za njegov stari je Savez morao potrošiti 8000 eura za servis kako bi bio u ispravnom stanju. Detalje možete čitati OVDJE.

Ovo je samo dio spornih troškova Saveza koje smo objavili... Dugogodišnja predsjednica HJS-a Sanda Čorak nam je tvrdila da oni nisu imali nikada Toyotu, da ne zna za Krajačeve račune, a da je uobičajeno da se Čuljku plate putni troškovi i smještaj.

Evo što kažu iz HJS-a

Iz Hrvatskog judo saveza, nakon upada policije i USKOK-a, objasnili su da "postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor Hrvatskog judo saveza nisu imali saznanja". Cijelo njihovo objašnjenje pročitajte ovdje.