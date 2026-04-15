Hrvatski Judo savez se oglasio nakon upada policije i USKOK-a

Hrvatski judo savez je u srijedu reagirao na na medijska natpise o navodnoj nepravilnoj potrošnji, uključujući kupnju vozila, koja se pripisuje Savezu za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

- Postupci pojedinih bivših zaposlenika i selektivno izvještavanje medija ne odražavaju u potpunosti činjenično stanje i mogu dovesti do obmanjujućih zaključaka o načinu rada Hrvatskog judo saveza, a za koje Upravni odbor i Nadzorni odbor Hrvatskog judo saveza nisu imali saznanja - navodi se u priopćenju kojeg je Hrvatski judo savez u srijedu poslao medijima.

Nakon otkrića 24sata, Uskok ušao u Judo savez

Kako smo prvi pisali, policija je u utorak po nalogu Uskoka došla u Hrvatski judo savez i uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa. Istražitelji su, kako prenose mediji, tražili dokumentaciju o trošenju novca i plaćanju računa zbog navodnih nezakonitosti u HJS-u. Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova 24sata o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali.

Prvo smo objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2800 kuna. Sve detalje možete čitati OVDJE.

Iako je Siniša Krajač tvrdio da Hrvatski judo savez nije platio račun, to nije točno. Platila ga je tvrtka Concorda s kojoj Judo savez ima višegodišnji ugovor, a onda je Savez to refundirao kroz druge troškove.

Otkrili smo da to nije jedini slučaj. I Siniši Krajaču je plaćen jedan vikend u hotelu. I direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dopredsjednik HJS-a Dean Bogić koji je danas sportski direktor je redovno vodio i obitelj za koji je HJS plaćao smještaj. I to je išlo preko tvrtke Concorda koja je rezervirala i plaćala smještaje i za počasnog predsjednika Saveza i utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljaka. Detalje o tim plaćanjima i kako su bili skriveni, možete čitati OVDJE.

U konačnici, objavili smo i kako je Savez kupio Toyotu Land Cruiser preko Concorde, samo da bi taj noviji model koji mjesec kasnije bio zamijenjen za pet godina stariju Toyotu supruge Tomislava Čuljka. Tako je Čuljak dobio noviji automobil koji je kasnije skuplje prodao. A za njegov stari je Savez morao potrošiti 8000 eura za servis kako bi bio u ispravnom stanju. Detalje možete čitati OVDJE.

Ovo je samo dio spornih troškova Saveza koje smo objavili... Dugogodišnja predsjednica HJS-a Sanda Čorak nam je tvrdila da oni nisu imali nikada Toyotu, da ne zna za Krajačeve račune, a da je uobičajeno da se Čuljku plate putni troškovi i smještaj.

Evo što kažu iz HJS-a

- Ova izvješća odnose se na radnje i financijske transakcije koje su se dogodile dok je dužnost glavnog tajnika obnašao Hrvoje Lindi, a dužnost zamjenice glavnog tajnika Ana Krauthacker. Niti Lindi niti Krauthacker nisu više zaposleni niti obnašaju bilo kakvu dužnost u Hrvatskom judo savezu. Hrvoje Lindi opozvan je sa dužnosti u kolovozu 2024. godine dok je Ana Krauthacker izrečen izvanredni otkaz u veljači 2025. godine. Ista je aktivirala početak privremene nesposobnosti za rad 19. kolovoza 2024. Osim spomenutih bivših zaposlenika, Savez su napustili i drugi operativci koji su mogli imati pristup dokumentaciji i pregledu transakcija - dodaje se u priopćenju HJS-a.

Savez ističe da posluje transparentno i u potpunosti u skladu sa zakonima te da transakcije spomenute u napisima i moguće nepravilnosti nisu navedene u dokumentaciji koju ima na raspolaganju, da je ispoštovao sve sponzorske i donacijske ugovore i da Savez, kao i trenutno vodstvo saveza, prvi žele vidjeti ukoliko je bilo nepravilnosti, sumnjivih i/ili ilegalnih radnji u poslovanju i suradnjama s dobavljačima te napraviti sve da se postave mehanizmi da se to više ne može ponoviti. Savez posebno naglašava da tadašnje ni sadašnje vodstvo (UO HJS-a / NO HJS-a) nisu bili uključeni u odluke ili aktivnosti koje su predmet medijskih objava.

Osim toga, Hrvatski judo savez je dobio nekoliko priznanja na europskoj i svjetskoj razini što se tiče organizacije judo natjecanja, znanstvenih konferencija i drugih događanja, a uspjeh na sportskom planu (europske, svjetske i olimpijske medalje, među kojima 3 zlata i veliki broj srebrnih i brončanih medalja) potvrđuje i kvalitetu rada svih članica Saveza.

'Utvrđujemo nepravilnosti, pokrenuli smo temeljitu provjeru'

- Hrvatski judo savez radi na utvrđivanju određenih nepravilnosti koje se odnose na razdoblje 2021.-2022. te je pokrenuo dodatnu, temeljitu provjeru kako bi utvrdio sve činjenice u razdoblju od 2020. do 2024. godine, a slijedom svega navedenog, za četvrtak je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Hrvatskog judo saveza nakon čega ćemo izvijestiti javnost o zaključcima. Hrvatski judo savez u potpunosti surađuje s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Republike Hrvatske i nastavit će surađivati sa svim potrebnim nadležnim i istražnim tijelima. Ukoliko se pregledom ili istragama utvrde nepravilnosti, poduzet će se odgovarajuće mjere u skladu s važećim propisima - stoji u priopćenju.

Inače, predsjednica Sanda Čorak vodi Judo savez već 20-ak godina. Tomislav Čuljak, koji je siva emininencija i danas počasni predsjednik, također je tamo na raznim dužnostima godinama.